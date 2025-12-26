Pitty La Numeróloga anticipó una noticia bomba para Pampita y Martín Pepa en 2026: "Puede haber..."

“Ella tiene el año 8, también la invito a mudarse, las muda a todas porque el 8 te transforma”, dijo Pitty La Numeróloga en el ciclo Implacables (El Nueve).

"¿Ella está en pareja actualmente?", se preguntó al instante. Y ahí Susana Roccasalvo y todo su equipo contestaron de manera afirmativa, dando pie a la impactante predicción sobre el futuro amoroso de la modelo.

“Bueno, no sé si es esa su próxima pareja estable. Creo que puede haber una persona nueva que la va a hacer sentir muy bien. Después de una mudanza o de una decisión que ella toma en agosto", indicó Pitty.

Y cerró con firmeza sobre el próximo año de la modelo que vendría con importantes novedades: "Hay un cambio total, único y muy positivo, tiene un año muy bueno Pampita”.

Si bien pasaron por una temporal crisis, hoy Pampita y Martín Pepa están muy enamorados. Habrá que esperar unos meses para saber si se cumple lo anticipado por la especialista sobre los significativos cambios que tendría la modelo en 2026.

Embed

La protección vital de la cinta roja y cómo usarla: la visión de Pitty La Numeróloga

Pitty La Numeróloga explicó en un video desde las redes sociales la importancia del uso de la cinta roja como método de protección, el origen de este ritual y cuál es su verdadero significado.

"Dicen que un simple hilo puede detener las ondas, que un lazo invisible puede abrazar el alma. Por eso hace siglos se ata una cinta roja en la muñeca izquierda, del lado del corazón, el canal por donde entra la energía, por donde entra la magia", comenzó la coach en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Y detalló sobre su importancia de llevarla en el cuerpo: "Esta cinta no es un adorno, es un escudo vibracional. Un pequeño guardián que absorve lo que no te pertenece y devuelve la energía al equilibrio".

"En ella se entrelazan las bendiciones de muchas culturas, los sabios del Cabalá, las abuelas gitanas y las manos sanadoras del pueblo. Todos sabían que el rojo era el color de sangre y del fuego", argumentó Pitty La Numeróloga.

"Es el tono de la vida, la pasión, la fe y la protección. Por eso tener una protección tan simple y tan poderosa como la cinta roja te va a conectar con la pasión y va a permitir que nadie te tire malas energías", concluyó sobre el importante significado de la cinta roja.