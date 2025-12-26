Pampita fue vista en un sanatorio en plena Navidad: las imágenes que generaron preocupación

Al retirarse del lugar, la propia Carolina Ardohain llevó tranquilidad y despejó cualquier versión: “Vine a acompañar a una amiga, algo de una amiga, no tengo nada que ver. No es ninguno de mis hijos. No fue nada grave”, aseguró ante la guardia periodística. Visiblemente cansada, cerró el tema con una frase contundente: “No fue nada, tranquilos todos”. Una Navidad distinta, sí, pero sin mayores sobresaltos.

Pampita en sanatorio de Uruguay

Qué trastorno neurológico padece Pampita

Pampita habló abiertamente en una entrevista sobre un aspecto poco conocido de su vida personal y sorprendió al contar que convive con dislexia, un trastorno neurológico que impacta directamente en los procesos de lectura y escritura. Lejos de ocultarlo, la modelo decidió visibilizarlo y relatar cómo atraviesa esa condición en su día a día.

“Tengo dislexia. Leo todo al revés y escribo todo al revés. Si vos me dictás algo, lo escribo de otra manera y si me aprendo algo en un orden, digo la última parte en el primer lugar”, confesó Pampita en diálogo con Gabriel Rolón, describiendo con claridad las dificultades que enfrenta y cómo su mente procesa la información de manera diferente.

Para profundizar en el tema, el psicólogo Alexis Alderete explicó a El Trece que la dislexia es un trastorno del aprendizaje que afecta la lectocomprensión y la relación entre los sonidos y las letras. “Hay una dificultad en la decodificación de lo que están observando y los sonidos que se relacionan con esas palabras”, detalló el especialista.

Además, Alderete remarcó un punto clave para desterrar prejuicios: la dislexia no está vinculada con la inteligencia. “No tiene nada que ver con un bajo coeficiente intelectual. Es una diferencia en ciertas áreas del cerebro, especialmente en el área parietal, que procesan la lectura, las palabras y la comprensión”, explicó, aportando contexto y claridad sobre una condición que afecta a muchas personas.