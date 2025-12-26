Pampita fue vista en un sanatorio en plena Navidad: las imágenes que generaron preocupación
Lo que parecía una escapada perfecta para celebrar las fiestas terminó envuelto en un manto de incertidumbre. La presencia de Pampita en un reconocido centro médico uruguayo encendió las alarmas y generó todo tipo de especulaciones. Qué pasó.
Pampita había llegado a Punta del Este con un plan claro: descansar, disfrutar del mar y pasar la Nochebuena y la Navidad en familia, acompañada por sus hijos y su pareja, Martín Pepa. Todo indicaba que serían días de calma absoluta, lejos del ruido mediático y las obligaciones laborales.
Sin embargo, la tranquilidad se quebró en la noche del 25 de diciembre, cuando cámaras de Farándula Show, replicadas luego por Cadena del Mar, captaron a la modelo ingresando al Sanatorio Cantegrill. Las imágenes no tardaron en viralizarse y, en pleno clima navideño, despertaron preocupación inmediata sobre su estado de salud y el de su entorno.
Recién con el correr de las horas se conoció la verdad: Pampita no fue atendida ni ingresó por un problema propio ni de sus hijos. La modelo se encontraba acompañando a Felipe Mon, un adolescente de 17 años, hijo de Estefanía Novillo, su histórica maquilladora y amiga personal, quien necesitaba atención médica. En paralelo, Martín Pepa también aguardaba ser visto por una profesional de guardia.
Lejos de un cuadro grave o de una situación de urgencia extrema, el clima dentro del sanatorio fue de espera tranquila. Pampita se mostró serena, dialogó con el personal médico y permaneció varias horas acompañando a su entorno, tal como reflejaron las imágenes difundidas.
Al retirarse del lugar, la propia Carolina Ardohain llevó tranquilidad y despejó cualquier versión: “Vine a acompañar a una amiga, algo de una amiga, no tengo nada que ver. No es ninguno de mis hijos. No fue nada grave”, aseguró ante la guardia periodística. Visiblemente cansada, cerró el tema con una frase contundente: “No fue nada, tranquilos todos”. Una Navidad distinta, sí, pero sin mayores sobresaltos.
Qué trastorno neurológico padece Pampita
Pampita habló abiertamente en una entrevista sobre un aspecto poco conocido de su vida personal y sorprendió al contar que convive con dislexia, un trastorno neurológico que impacta directamente en los procesos de lectura y escritura. Lejos de ocultarlo, la modelo decidió visibilizarlo y relatar cómo atraviesa esa condición en su día a día.
“Tengo dislexia. Leo todo al revés y escribo todo al revés. Si vos me dictás algo, lo escribo de otra manera y si me aprendo algo en un orden, digo la última parte en el primer lugar”, confesó Pampita en diálogo con Gabriel Rolón, describiendo con claridad las dificultades que enfrenta y cómo su mente procesa la información de manera diferente.
Para profundizar en el tema, el psicólogo Alexis Alderete explicó a El Trece que la dislexia es un trastorno del aprendizaje que afecta la lectocomprensión y la relación entre los sonidos y las letras. “Hay una dificultad en la decodificación de lo que están observando y los sonidos que se relacionan con esas palabras”, detalló el especialista.
Además, Alderete remarcó un punto clave para desterrar prejuicios: la dislexia no está vinculada con la inteligencia. “No tiene nada que ver con un bajo coeficiente intelectual. Es una diferencia en ciertas áreas del cerebro, especialmente en el área parietal, que procesan la lectura, las palabras y la comprensión”, explicó, aportando contexto y claridad sobre una condición que afecta a muchas personas.