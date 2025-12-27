La revelación de Wanda Nara sobre Martín Migueles que las redes no le perdonaron

IG Wanda Nara y Martín Migueles - 6 meses

Fue una usuaria de X (ex Twitter), identificada como @AgosCanillo, quien posteó un mensaje con las fotografías como pruebas, donde se preguntó en la red social: “¿Cómo que Wanda cumple 6 meses con su novio? Si hace exactamente 5 meses estaba en Mallorca con Keloque?”, en referencia al último viaje por Europa que Nara y el referente de la cumbia 420 compartieron.

Claro que las fotografías con las que acompañó el posteo fueron las clave para que sus palabras tuvieran el sustento comprobatorio necesario para desatar un aluvión de comentarios poniendo en duda las fechas declaradas por Wanda Nara.

"Es que ella vive en tiempo Nodal", "Así es el amor de Wanda jaja", "Con este también hará 'amor verdadero remix 3.0' como a su tiempo lo hizo con L-Gante" o "Debe estar planificando la boda... A L-Gante le ofreció una Ferrari para que se case con ella", fueron sólo algunas de las picantes reacciones. Qué dirá ella al respecto es lo que muchos se preguntan, sobre todo ahora que salió a la luz el reciente intento de acercamiento de Migueles a una exnovia.

TW - fechas Wanda Nara con L-Gante y Martín Migueles

Con qué famosa modelo Martín Migueles intentó engañar a Wanda Nara

La felicidad de Wanda Nara por sus primeros meses de noviazgo con Martín Migueles quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que en las últimas horas comenzaran a circular versiones que ponen en duda la solidez del vínculo. Lo que hasta hace poco se mostraba como una etapa de entusiasmo y calma para la mediática, hoy aparece atravesado por rumores que generaron ruido y encendieron todas las alarmas en el mundo del espectáculo.

La información fue revelada por Yanina Latorre en SQP (América TV), donde expuso un presunto intento de engaño por parte del empresario. Según detalló la ex angelita, la persona involucrada sería Claudia Ciardone, ex participante de Gran Hermano y recordada también por su fugaz romance con Ricardo Fort, con quien Migueles habría tenido una relación de tres meses tiempo atrás.

"Él apareció de nuevo y le dijo que no le gustó quedar mal con ella. Le mandó un mensaje por otra persona para que lo desbloquee, ella lo desbloqueó y empezó un chat", relató Latorre al aire, antes de leer parte de la conversación que habría reactivado el contacto entre ambos. En esos mensajes, Migueles le habría escrito: "¿Cómo viene tu semana?" y luego insistió con: "¿Querés verme? ¿Podés? Quiero verte".

Embed

La respuesta de Ciardone, lejos de alentar un encuentro, fue categórica. "¿Estás loco Martín? Vos estás re expuesto. Primero, te doy un consejo, Wanda está hoy como en una vidriera, aunque me digas que no sos conocido, ella sí. No tiene sentido que te arriesgues", le contestó la modelo. Sin embargo, según contó la conductora, él habría avanzado igual y "le puso la dirección de su casa en Nordelta".

A pesar de que Claudia intentó cerrar la charla con un tono cordial —"La verdad que me gustó hablar con vos y que queden las cosas bien"—, Migueles volvió a insistir: "Por favor, tomemos un café". Además, Latorre remarcó que los chats corresponden a la semana pasada y a la anterior, en un momento en el que la relación con Wanda ya estaba consolidada y próxima a cumplir seis meses.

Minutos después, Claudia Ciardone habló en SQP y confirmó la versión. “Lo único que le pedí a él es que no me metiera en problemas porque yo estoy muy bien y en pareja. Que esto salga a mí no me suma”, expresó. También recordó cómo fue su vínculo con Migueles y por qué terminó de la peor manera: “Yo sé que a él le gusta todo esto de armar quilombos con las mujeres”, aseguró, al tiempo que reveló que descubrió que él veía a otras mujeres al mismo tiempo.

Embed

Sobre el contacto reciente, fue contundente: “Me pidió disculpas, me pareció bien y hasta ahí estuvo todo bien. Después me dice de tomar un café y le dije que no”. Finalmente, consultada sobre qué consejo le daría a Wanda Nara, no dudó: “Que esté atenta para que no le pase lo que me pasó a mí”. Una advertencia que suma tensión a un romance que, al menos por ahora, dejó de mostrarse tan firme como al principio.