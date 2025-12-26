El detalle que nadie esperaba: el guiño de Wanda Nara a Maxi López en plena Navidad

Maxi Lopez Navidad en Suiza

En este contexto, Maxi no dudó en compartir varias postales de la celebración familiar en Europa a través de su cuenta oficial de Instagram con un emotivo mensaje: “Hoy brindamos por la familia que somos y por la familia que se viene. Última Navidad con 4 hijos, con Lando en camino”, al que le sumó un emojis de corazones y arbolitos de navidad.

Como era de suponer, el posteo cosechó rápidamente miles de likes y mensajes con los mejores deseos para Maxi y su familia. Pero claro que el mensaje que más sorprendió fue el de Wanda Nara, quien tras años de conflictos y peleas judiciales lo saludó públicamente y de manera directa con un claro deseo. "Feliz Navidad", le escribió la mediática, gesto que no hace más que confirmar la buena relación que lograron forjar tras una década enfrentados, porque aunque cada uno rehízo su vida sus tres hijos son el lazo que los une para siempre.

IG Maxi López Navidad 2025

Cuál fue la crucial charla de Maxi López y Wanda Nara que marcó un antes y un después en su relación

Hace algo más de dos semanas, Maxi López emprendió viaje rumbo a Suiza con un motivo más que especial: reencontrarse con su pareja, Daniela Christiansson, en la etapa final del embarazo que ambos transitan. El exfutbolista decidió adelantar su llegada para poder acompañarla de cerca en las semanas previas al nacimiento de su segundo hijo en común, que está previsto para enero de 2026. Sin vueltas, priorizó la familia y armó las valijas apenas terminó con sus compromisos laborales.

Antes de subirse al avión, el ex delantero dialogó brevemente con Intrusos (América TV), donde se mostró sereno y conmovido por el momento personal que atraviesa. Allí contó cómo vive estas horas previas al reencuentro con Daniela, luego de haber estado varias semanas distanciado físicamente debido a su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), experiencia que lo mantuvo en la Argentina más tiempo del esperado.

Durante la entrevista, inevitablemente surgió el tema de su vínculo actual con Wanda Nara, una relación que supo ser conflictiva y mediática, pero que hoy —según sus propias palabras— se encuentra en un punto de equilibrio. Maxi dejó en claro que atraviesa una etapa distinta, con una mirada más madura y menos cargada de rencores sobre el pasado.

Al referirse a ese recorrido, hizo hincapié en el proceso que ambos atravesaron para llegar a este presente más armónico. "Hubo un proceso largo con Wanda, pasamos por muchos momentos. Maduramos, dejamos atrás todas las diferencias y era algo que yo ya estaba buscando hace mucho tiempo. Hace años que buscaba la tranquilidad para darle estabilidad a los chicos. Nos costó mucho", expresó con honestidad.

Embed

Sin embargo, el exjugador también dejó entrever que hay capítulos que prefiere no volver a abrir. "Yo viví muchas cosas y sé muchas cosas que no quiero contar porque no quiero volver atrás. Quizás si algún día Wanda decide y lo habla es una decisión de ella. Icardi puede haber hecho un montón de cosas, pero hay un motivo para eso y no lo sabemos más que nosotros dos", lanzó, marcando un límite claro sobre lo que elige exponer públicamente.

Más allá de esas tensiones del pasado, Maxi remarcó que su prioridad absoluta sigue siendo el bienestar de sus hijos. "Hay que tener un ámbito de tranquilidad para que los chicos estén relajados y bien. Hablo por mí, porque para mí los chicos son lo más importante", afirmó con firmeza.

En ese sentido, explicó que el cambio en la dinámica con Wanda se dio tras una conversación clave que mantuvieron apenas él llegó a la Argentina. Según relató, fue un intercambio sincero, sin reproches ni intermediarios, que funcionó como un punto de inflexión. "Wanda me dijo que necesitaba que tengamos buena relación, que estemos más cerca y que trabajemos para los chicos. Era lo que yo quería hace tiempo", reveló.

Aunque evitó dar detalles precisos sobre esa charla, dejó en claro que no se trató de un acercamiento repentino, sino del resultado de un largo deseo de reconstruir la paz familiar. Las palabras exactas y el contenido profundo de ese encuentro, aclaró, quedan reservados para la intimidad de ambos.