La contundente reacción de Wanda Nara tras el intento de engaño de Martín Migueles con Claudia Ciardone
Desatado un nuevo escándalo en la vida de Wanda Nara, la mediática se mostró activa en las redes sociales pero tomó una tajante actitud tras las polémicas declaraciones de Claudia Ciardone sobre Martín Migueles ponen en riesgo su noviazgo.
27 dic 2025, 10:15
En pleno descanso familiar en Punta del Este, Wanda Nara volvió a ser noticia tras una información que encendió el escándalo. Según reveló Yanina Latorre, Martín Migueles mantuvo contacto con su ex, Claudia Ciardone, aun con la relación ya afianzada con la mediática. La versión causó revuelo y volvió a poner bajo análisis la intimidad de la empresaria, quien hace apenas unas horas celebró sus primeros seis meses de amor con Migueles.
Lo cierto es que, tal como suele hacer Yanina cada vez que tira una bomba, la conductora de SQP (América TV) puso al aire las pruebas de su información y sacó al aire a Claudia Ciardone quien detalló con pelos y señales el accionar del actual novio de Wanda en su intento de volver a vincularse con ella. Sucede que en el pasado mantuvieron un vínculo amoroso, hasta que la ex Gran Hermano se percató que él estaba saliendo con varias chicas a la vez.
Así las cosas, y teniendo presente que durante la tarde de Navidad la mayor de las Nara se mostró feliz y enamorada de Migueles celebrando los primeros seis meses de noviazgo, tras salir a la luz el polémico accionar del muchacho Wanda reapareció como si nada en sus redes sociales, aunque sin mención o imagen alguna de Martín.
Algo que sin duda podría entenderse como una tajante actitud de concentrarse en su rol de influencer y cumplir con sus acciones comerciales, aunque también como una señal de distancia de Migueles tras tomar enterarse de su intento de acercamiento a una de sus ex.
Así las cosas, en la noche del viernes Wanda Nara se mostró a través de sus Instagram Stories posando frente a un espejo con un bolso de playa Chanel en su hombre derecho, aparentemente lista para ir a disfrutar del sol y el mar esteño dado que sumó a su look anteojos de sol y un pañuelo a modo de bandana en su cabeza.
Al tiempo que en una segunda publicación, compartió la decoración de la mesa de lo que pudo haber sido la cena de Nochebuena o el almuerzo de Navidad en su flamante casa de José Ignacio, en Punta del Este, Uruguay. Allí se pudo ver una decoración minimalista, en tonos claros con accesorios en yute, todo en un ambiente elegante.
Lo cierto es que llamaron mucho la atención los posteos de Wanda como si nada pasase, sobre todo porque aunque esté en otro país ella siempre está al tanto de todo y seguramente ya tomó conocimiento de las declaraciones de Ciardone sobre el intento de acercamiento de Migueles. ¿Será por eso que optó por salir a mostrarse sola en señal de que no precisa a ningún hombre a su lado? Seguramente esta historia continuará.
Qué dijo Claudia Ciardone sobre el intento de acercamiento de Martín Migueles, el novio de Wanda Nara
Claudia Ciardone decidió romper el silencio en SQP (América TV) este viernes y confirmó punto por punto la versión que se había contado en el programa sobre los mensajes que recibió por parte de Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara. Según relató la modelo, el contacto comenzó hace aproximadamente un mes y la situación la incomodó desde el primer momento, ya que ella se encuentra en pareja y lejos de cualquier intención de quedar envuelta en un escándalo mediático.
“Lo único que le pedí a él es que no me metiera en problemas porque yo estoy muy bien y en pareja. Que esto salga a mí no me suma”, aclaró Ciardone, dejando en claro que su postura fue siempre de distancia y cautela frente a la insistencia.
En su testimonio, Claudia también recordó cómo fue el inicio de su vínculo con Migueles. Contó que se conocieron en un gimnasio de Nordelta y que la relación duró apenas tres meses, aunque terminó de manera conflictiva. “Yo sé que a él le gusta todo esto de armar quilombos con las mujeres. Cuando yo decido alejarme de él fue porque vino una chica en el gimnasio y me increpó. No sé si era la ex o si estaban en ese momento porque andaba con muchas a la vez”, relató sin vueltas.
Embed
Lejos de tratarse de un episodio aislado, Ciardone explicó que la situación se volvió cada vez más incómoda con el correr del tiempo. “Después saltó otra más… en el gimnasio éramos tres y yo me quería morir. Él, lo único que me pedía era que me muestre con él y yo no quería. Cuando vinieron las chicas le cuento al dueño del gimnasio y quedaron todos afuera”, recordó, describiendo el caos que se generó en ese espacio.
Al referirse al contacto reciente entre ambos, la modelo señaló que Migueles se comunicó a través de un conocido en común para pedirle disculpas. “Me llamó pidiéndome disculpas a través de un conocido en común. Me pareció bien y hasta ahí estuvo todo bien”, explicó. Sin embargo, la situación volvió a incomodarla cuando él insistió en volver a verse. “Después viene y me dice de tomar un café, y le dije: ‘No. Mirá, no’”, contó.
Según Ciardone, incluso intentó aconsejarlo teniendo en cuenta la exposición mediática de su actual relación. “Le di como un consejo de tía porque está en pareja con una persona muy mediática, y le digo que no haga estas cosas”, sostuvo.
Finalmente, Claudia reveló un dato que la dejó sorprendida: “Me dijo que Wanda me odiaba, que no sé por qué… Él primero me dijo de tomar un café y después me pasó la dirección de su casa. Yo no quiero que me meta en problemas”. Consultada sobre qué le diría hoy a Wanda Nara, fue contundente: “Que esté atenta para que no le pase lo que me pasó a mí, que me estaba llamando para vernos”.