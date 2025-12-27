La contundente reacción de Wanda Nara tras el intento de engaño de Martín Migueles con Claudia Ciardone

IG Wanda Nara sola

Así las cosas, en la noche del viernes Wanda Nara se mostró a través de sus Instagram Stories posando frente a un espejo con un bolso de playa Chanel en su hombre derecho, aparentemente lista para ir a disfrutar del sol y el mar esteño dado que sumó a su look anteojos de sol y un pañuelo a modo de bandana en su cabeza.

Al tiempo que en una segunda publicación, compartió la decoración de la mesa de lo que pudo haber sido la cena de Nochebuena o el almuerzo de Navidad en su flamante casa de José Ignacio, en Punta del Este, Uruguay. Allí se pudo ver una decoración minimalista, en tonos claros con accesorios en yute, todo en un ambiente elegante.

Lo cierto es que llamaron mucho la atención los posteos de Wanda como si nada pasase, sobre todo porque aunque esté en otro país ella siempre está al tanto de todo y seguramente ya tomó conocimiento de las declaraciones de Ciardone sobre el intento de acercamiento de Migueles. ¿Será por eso que optó por salir a mostrarse sola en señal de que no precisa a ningún hombre a su lado? Seguramente esta historia continuará.

Qué dijo Claudia Ciardone sobre el intento de acercamiento de Martín Migueles, el novio de Wanda Nara

Claudia Ciardone decidió romper el silencio en SQP (América TV) este viernes y confirmó punto por punto la versión que se había contado en el programa sobre los mensajes que recibió por parte de Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara. Según relató la modelo, el contacto comenzó hace aproximadamente un mes y la situación la incomodó desde el primer momento, ya que ella se encuentra en pareja y lejos de cualquier intención de quedar envuelta en un escándalo mediático.

“Lo único que le pedí a él es que no me metiera en problemas porque yo estoy muy bien y en pareja. Que esto salga a mí no me suma”, aclaró Ciardone, dejando en claro que su postura fue siempre de distancia y cautela frente a la insistencia.

En su testimonio, Claudia también recordó cómo fue el inicio de su vínculo con Migueles. Contó que se conocieron en un gimnasio de Nordelta y que la relación duró apenas tres meses, aunque terminó de manera conflictiva. “Yo sé que a él le gusta todo esto de armar quilombos con las mujeres. Cuando yo decido alejarme de él fue porque vino una chica en el gimnasio y me increpó. No sé si era la ex o si estaban en ese momento porque andaba con muchas a la vez”, relató sin vueltas.

Lejos de tratarse de un episodio aislado, Ciardone explicó que la situación se volvió cada vez más incómoda con el correr del tiempo. “Después saltó otra más… en el gimnasio éramos tres y yo me quería morir. Él, lo único que me pedía era que me muestre con él y yo no quería. Cuando vinieron las chicas le cuento al dueño del gimnasio y quedaron todos afuera”, recordó, describiendo el caos que se generó en ese espacio.

Al referirse al contacto reciente entre ambos, la modelo señaló que Migueles se comunicó a través de un conocido en común para pedirle disculpas. “Me llamó pidiéndome disculpas a través de un conocido en común. Me pareció bien y hasta ahí estuvo todo bien”, explicó. Sin embargo, la situación volvió a incomodarla cuando él insistió en volver a verse. “Después viene y me dice de tomar un café, y le dije: ‘No. Mirá, no’”, contó.

Según Ciardone, incluso intentó aconsejarlo teniendo en cuenta la exposición mediática de su actual relación. “Le di como un consejo de tía porque está en pareja con una persona muy mediática, y le digo que no haga estas cosas”, sostuvo.

Finalmente, Claudia reveló un dato que la dejó sorprendida: “Me dijo que Wanda me odiaba, que no sé por qué… Él primero me dijo de tomar un café y después me pasó la dirección de su casa. Yo no quiero que me meta en problemas”. Consultada sobre qué le diría hoy a Wanda Nara, fue contundente: “Que esté atenta para que no le pase lo que me pasó a mí, que me estaba llamando para vernos”.