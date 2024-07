Will Parfitt, el doble de Channing Tatum, hizo delirar a sus fans de Argentina: el video

Cuando lo vieron aparecer, a metros del emblema porteño argentino, la Avenida 9 de Julio se vio revolucionada durante más de cuarenta minutos en los que una horda de fans acecharon a Will con pedido de selfies y saludos demostrándole su cariño. Cientos de personas se agolparon y no dejaron tranquilo al tiktoker que se vio obligado a subirse a un auto para poder salir del lugar. No sin antes invitar a sus seguidores al show que tendrá lugar el próximo viernes 5 de Julio a las 19.00 horas, en el Complejo C ubicado en Avenida Corrientes 6271.

El espectáculo que causó furor en el mundo llega a Buenos Aires de la mano de AJS Eventos, para agregar un toque extra de magia al espectáculo. Vestuarios temáticos, coreografías sincronizadas e interacción con el público. Todo para vivir lo que promete ser la noche más ardiente y divertida del año.

Embed - Will Parfitt revolucionó el Obelisco en su llegada a Buenos Aires.

Magic Men, el show donde tus fantasías se hacen realidad, ha recorrido con éxito diversas ciudades alrededor del mundo, incluyendo Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y muchas más. Ahora es el turno de Argentina, de vivir esta experiencia inigualable que ha dejado huella en cada lugar donde se ha presentado.

Magic Men, se presentará por única vez el viernes 5 de julio a las 19 horas en el Complejo C. Las entradas ya se pueden adquirir por Passline.