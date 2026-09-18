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La propuesta que podría llevar a Icardi a la liga más importante del mundo: ¿regresa a Europa con La China Suárez?

Mauro Icardi habría despertado el interés de un importante club de la Premier League. ¿Analizará la mudanza?

18 sept 2026, 15:57
La propuesta que podría llevar a Icardi a la liga más importante del mundo: ¿regresa a Europa con La China Suárez?

La propuesta que podría llevar a Icardi a la liga más importante del mundo: ¿regresa a Europa con La China Suárez?

La propuesta que podría llevar a Icardi a la liga más importante del mundo: ¿regresa a Europa con La China Suárez?

La propuesta que podría llevar a Icardi a la liga más importante del mundo: ¿regresa a Europa con La China Suárez?

El futuro profesional de Mauro Icardi vuelve a acaparar todas las miradas de la farándula y el deporte internacional. Tras dar por concluida su etapa dorada en el Galatasaray de Turquía, el rosarino de 33 años se mantiene como jugador libre a la espera del proyecto indicado desde hace varios meses.

Aunque durante semanas se dio por sentado su desembarco en Italia de la mano de la Lazio, en las últimas horas las negociaciones se enfriaron por completo y surgió una alternativa tan tentadora como inesperada: una posible vida en Londres con la China Suárez vistiendo los colores del Tottenham.

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Según reportó el medio italiano Cronache di Spogliatoio y recogió el diario británico The Sun, la directiva inglesa analiza seriamente incorporar al atacante para destrabar una alarmante sequía de festejos. El equipo comandado por el DT Roberto De Zerbi atraviesa un arranque de torneo accidentado, ubicado en el puesto 17 de la tabla con apenas dos puntos y una racha de cuatro partidos consecutivos sin convertir goles.

Para la conducción técnica, la falta de efectividad se volvió un dolor de cabeza prioritario. Con un ataque golpeado, donde los principales delanteros no logran conseguir lo que busca el equipo, Icardi asoma como una solución que no requiere abonar ningún costo de transferencia. El beneficio sería para ambos: el Tottenham podría remontar y el futbolista podría establecerse con la China en Europa para jugar un torneo de alta calidad futbolística.

Su historial habla por sí solo: con más de 250 conquistas a lo largo de su carrera y pasos estelares por instituciones de máxima categoría como el Inter de Milán y el París Saint-Germain, el argentino cuenta con todo lo necesario para asumir el desafío mediático y competitivo que representa la Premier League.

Hasta hace muy poco, el destino de Icardi parecía estar marcado por el regreso a la Serie A. La Lazio llegó a poner sobre la mesa una tentadora oferta inicial por una temporada a cambio de 2,5 millones de euros, que luego elevó a un vínculo de dos años por tres millones anuales. Sin embargo, la propuesta no terminó de convencer al entorno del futbolista y el acuerdo se cayó a último momento.

Más allá de las cifras millonarias que puedan ofrecerle, Icardi busca asentarse en un proyecto de jerarquía que le garantice estabilidad y continuidad durante los próximos dos o tres años. Junto a la China Suárez y sus hijos, el futbolista mediático podría irse a vivir a Londres y volver a establecer su vida en el continente europeo. ¿Se armarán las valijas para instalarse definitivamente en la capital inglesa?

La foto que La China Suárez le dedicó a los haters

La China Suárez compartió una selfie en bikini frente a un espejo en la "casa de los sueños", con el lago y las palmeras de fondo, y ante las críticas que le llegaron por la publicación, respondió sin filtro: "Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten", y cerró con otra frase picante dejando en claro que seguirá compartiendo ese tipo de contenido durante todo el verano: "No sufran que recién empiezan las fotos en bolas. Que tengan lindo día".

     

 

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