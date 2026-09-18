La propuesta que podría llevar a Icardi a la liga más importante del mundo: ¿regresa a Europa con La China Suárez?

Su historial habla por sí solo: con más de 250 conquistas a lo largo de su carrera y pasos estelares por instituciones de máxima categoría como el Inter de Milán y el París Saint-Germain, el argentino cuenta con todo lo necesario para asumir el desafío mediático y competitivo que representa la Premier League.

Hasta hace muy poco, el destino de Icardi parecía estar marcado por el regreso a la Serie A. La Lazio llegó a poner sobre la mesa una tentadora oferta inicial por una temporada a cambio de 2,5 millones de euros, que luego elevó a un vínculo de dos años por tres millones anuales. Sin embargo, la propuesta no terminó de convencer al entorno del futbolista y el acuerdo se cayó a último momento.

Más allá de las cifras millonarias que puedan ofrecerle, Icardi busca asentarse en un proyecto de jerarquía que le garantice estabilidad y continuidad durante los próximos dos o tres años. Junto a la China Suárez y sus hijos, el futbolista mediático podría irse a vivir a Londres y volver a establecer su vida en el continente europeo. ¿Se armarán las valijas para instalarse definitivamente en la capital inglesa?

La foto que La China Suárez le dedicó a los haters

La China Suárez compartió una selfie en bikini frente a un espejo en la "casa de los sueños", con el lago y las palmeras de fondo, y ante las críticas que le llegaron por la publicación, respondió sin filtro: "Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten", y cerró con otra frase picante dejando en claro que seguirá compartiendo ese tipo de contenido durante todo el verano: "No sufran que recién empiezan las fotos en bolas. Que tengan lindo día".