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Rada Aristarán vuelve al teatro con "Chanta", su multipremiado unipersonal: cuándo y dónde verlo

Tras conquistar al público y a la crítica y recibir importantes premios, Agustín “Rada” Aristarán regresa a la calle Corrientes con una temporada relámpago de “Chanta”. La fecha del esperado reestreno.

27 ago 2026, 06:00
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Chanta
Chanta

Agustín “Rada” Aristarán regresa a la cartelera porteña con Chanta, el multipremiado unipersonal que volverá a escena a partir del 17 de septiembre en el Teatro Astral, con una temporada limitada.

Luego de una exitosa primera etapa, el espectáculo vuelve respaldado por importantes reconocimientos: obtuvo el Premio Estrella de Mar 2026 al Mejor Unipersonal y el Premio ACE 2026 a la Actuación Masculina en Obra de un Solo Personaje, consolidando el trabajo de Aristarán como uno de los más destacados de la temporada teatral.

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Bajo la dirección de Marcelo Caballero, Chanta propone una puesta dinámica y de vanguardia que combina ironía, comedia negra y crítica social. Rada se pone en la piel de Julio Ballesteros, un hombre que, después de su muerte, repasa distintos momentos de su existencia y deja al descubierto las contradicciones, miserias y particularidades de la sociedad argentina.

El texto, escrito por Mariano Cohn, Gastón Duprat y Juan José Becerra, recorre diferentes etapas de la vida del protagonista a través de monólogos filosos y situaciones cargadas de humor ácido.

Con una mirada cínica y mordaz, Ballesteros se convierte en el vehículo para hablar de las costumbres, los prejuicios, la ambición y el oportunismo. La obra juega permanentemente entre lo absurdo, lo poético y lo patético mientras el escenario se transforma con imágenes en movimiento y cambios inesperados.

La propuesta encuentra en el despliegue interpretativo de Aristarán uno de sus principales atractivos. El actor sostiene en soledad una historia que busca hacer reír, incomodar y, al mismo tiempo, generar una reflexión sobre la vida y la muerte.

Cuándo vuelve “Chanta” al teatro

El regreso será el 17 de septiembre en el Teatro Astral, en plena calle Corrientes, y tendrá formato de temporada relámpago, con funciones por tiempo limitado.

Las entradas ya se encuentran a la venta y los clientes de Santander cuentan con el beneficio de seis cuotas sin interés.

De esta manera, Rada Aristarán vuelve al escenario con uno de los trabajos más reconocidos de su carrera reciente y con un espectáculo que ya logró conquistar tanto al público como a la crítica.

     

 

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