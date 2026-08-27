Rada Aristarán vuelve al teatro con "Chanta", su multipremiado unipersonal: cuándo y dónde verlo

Con una mirada cínica y mordaz, Ballesteros se convierte en el vehículo para hablar de las costumbres, los prejuicios, la ambición y el oportunismo. La obra juega permanentemente entre lo absurdo, lo poético y lo patético mientras el escenario se transforma con imágenes en movimiento y cambios inesperados.

La propuesta encuentra en el despliegue interpretativo de Aristarán uno de sus principales atractivos. El actor sostiene en soledad una historia que busca hacer reír, incomodar y, al mismo tiempo, generar una reflexión sobre la vida y la muerte.

Cuándo vuelve “Chanta” al teatro

El regreso será el 17 de septiembre en el Teatro Astral, en plena calle Corrientes, y tendrá formato de temporada relámpago, con funciones por tiempo limitado.

Las entradas ya se encuentran a la venta y los clientes de Santander cuentan con el beneficio de seis cuotas sin interés.

De esta manera, Rada Aristarán vuelve al escenario con uno de los trabajos más reconocidos de su carrera reciente y con un espectáculo que ya logró conquistar tanto al público como a la crítica.