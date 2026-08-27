Gritos, empujones y amenazas: Pincoya y Campanita protagonizaron la pelea más violenta de Gran Hermano

Campanita, por su parte, no se quedó atrás y respondió en medio del clima de máxima tensión que se vivía en la casa.

La intervención de sus compañeros resultó fundamental para separarlas y evitar que la situación terminara en una agresión física todavía más grave.

¿Gran Hermano sancionará a Pincoya y Campanita?

Tras el escandaloso episodio, inmediatamente comenzó a circular una pregunta entre los seguidores del reality: ¿habrá sanción para las participantes?

El reglamento de Gran Hermano establece límites estrictos respecto de las agresiones físicas y las conductas violentas dentro de la casa, por lo que cualquier situación de este tipo puede quedar bajo análisis de la producción.

Por el momento, habrá que esperar para conocer si Gran Hermano decide intervenir y aplicar algún tipo de castigo después de revisar detalladamente lo ocurrido entre Pincoya y Campanita.

El enfrentamiento, además, podría tener consecuencias directas sobre la convivencia. Después de semejante cruce, la relación entre ambas quedó completamente quebrada y la tensión promete continuar.

Lo cierto es que la pelea rápidamente se convirtió en uno de los episodios más fuertes de esta edición y generó una enorme repercusión entre los fanáticos, que ahora esperan conocer cuál será la decisión de Gran Hermano frente a un conflicto que estuvo a centímetros de terminar de la peor manera.