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Gritos, empujones y amenazas: Pincoya y Campanita protagonizaron la pelea más violenta de Gran Hermano

La tensión explotó en la casa cuando Pincoya y Campanita protagonizaron un feroz enfrentamiento y sus compañeros tuvieron que intervenir para evitar que la situación pasara a mayores. Ahora, todas las miradas están puestas en la decisión de Gran Hermano.

27 ago 2026, 07:00
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Gritos, empujones y amenazas: Pincoya y Campanita protagonizaron la pelea más violenta de Gran Hermano

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Gritos, empujones y amenazas: Pincoya y Campanita protagonizaron la pelea más violenta de Gran Hermano

Gritos, empujones y amenazas: Pincoya y Campanita protagonizaron la pelea más violenta de Gran Hermano

La tensión explotó dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) cuando Pincoya y Campanita protagonizaron un feroz enfrentamiento que estuvo a punto de terminar a los golpes. Sus compañeros tuvieron que intervenir y ahora crece la expectativa por una posible sanción.

La convivencia en Gran Hermano alcanzó uno de sus momentos de mayor tensión luego de una violenta pelea entre Pincoya y Campanita, quienes mantuvieron un durísimo enfrentamiento frente a sus compañeros y estuvieron muy cerca de irse a las manos.

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Todo comenzó a partir de una discusión que rápidamente fue subiendo de tono. Lo que parecía un cruce verbal terminó convirtiéndose en una situación completamente desbordada, con gritos, acusaciones y un acercamiento físico que obligó al resto de los participantes a intervenir.

En las imágenes que circularon del momento se observa cómo la tensión entre ambas crece en cuestión de segundos. Pincoya avanzó en medio de la discusión mientras otros jugadores intentaban contenerla y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

Campanita, por su parte, no se quedó atrás y respondió en medio del clima de máxima tensión que se vivía en la casa.

La intervención de sus compañeros resultó fundamental para separarlas y evitar que la situación terminara en una agresión física todavía más grave.

¿Gran Hermano sancionará a Pincoya y Campanita?

Tras el escandaloso episodio, inmediatamente comenzó a circular una pregunta entre los seguidores del reality: ¿habrá sanción para las participantes?

El reglamento de Gran Hermano establece límites estrictos respecto de las agresiones físicas y las conductas violentas dentro de la casa, por lo que cualquier situación de este tipo puede quedar bajo análisis de la producción.

Por el momento, habrá que esperar para conocer si Gran Hermano decide intervenir y aplicar algún tipo de castigo después de revisar detalladamente lo ocurrido entre Pincoya y Campanita.

El enfrentamiento, además, podría tener consecuencias directas sobre la convivencia. Después de semejante cruce, la relación entre ambas quedó completamente quebrada y la tensión promete continuar.

Lo cierto es que la pelea rápidamente se convirtió en uno de los episodios más fuertes de esta edición y generó una enorme repercusión entre los fanáticos, que ahora esperan conocer cuál será la decisión de Gran Hermano frente a un conflicto que estuvo a centímetros de terminar de la peor manera.

     

 

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