Nico Vázquez y Dai Fernández compartieron su felicidad por un increíble logro juntos: "Estamos viviendo..."

Qué dijo Nico Vázquez sobre el romance con Dai Fernández

Embed

Nico Vázquez oficializó de manera reservada su romance con Dai Fernández, su compañera en Rocky, lo que generó una gran repercusión.

Ante la avalancha de preguntas en los medios sobre su situación tras la escandalosa separación de Gimena Accardi, él propio actor decidió confirmarlo en Infama (América TV).

Karina Iavícoli, panelista del programa lo apuró en la primera pregunta: "Nunca se te escuchó decir: 'No estoy de novia con Dai'". Nico explicó el motivo y comenzó a afirmar lo que se venía hablando hace un par de meses: "Porque en realidad cuando vos estás en algo... es algo que no tiene título esto, porque es algo de hace días".

Desde el móvil en el Lola Membrives Vázquez sostuvo: "Cualquier circunstancia en la que se encuentre Gime (Accardi) hoy o que me encuentre yo es válida. No tenemos que dar ninguna explicación. No somos más parejas. Estamos solos. Si yo empiezo algo con alguien o yo quiero salir a tomar un café con alguien, ponele, no le voy a poner un título a algo que todavía no lo tiene. Entonces, cuando ustedes me preguntan si yo tengo que blanquear algo, lo digo bien esto para que quede claro, no tengo que blanquear nada. No estoy mintiendo. No tengo nada para blanquear. Esa es la realidad. '¿Estás de novio con Dai?', me preguntaron. No. Esa sería la realidad que yo puedo decirte, contestarte".

Marcela Tauro quiso saber más y le preguntó directamente: "¿La estás conociendo?". Nico respondió: "Nos conocemos hace un montón porque, como amigos, somos muy amigos, mejores amigos. Pasamos de compañero a mejores amigos en el último tiempo. Yo me he apoyado mucho en ella y ella mucho en mí".

En otro tramo de la entrevista, el actor reflexionó sobre su forma de vivir los vínculos y cómo ha cambiado su mirada con el tiempo: "Cuando yo me vuelva a enamorar o esté con alguien, me conocen, me van a ver. Porque si hay algo que hago es vivir. Me encanta vivir la vida. Porque es algo que aprendí en esta vida con la cantidad de cosas que me han sucedido. Muy buenas, pero otras muy difíciles. Es que es un instante la vida, que te cambia en un segundo, ¿viste? Entonces trato de vivirla. Cuando yo tenga ganas de formalizar con alguien o empezar algo, me van a ver. Me van a ver porque nunca me escondí y no lo voy a hacer. Me gusta mucho vivir la vida. Sí, lo que aprendí por ahí es que quiero reguardar más mi intimidad. En mi anterior relación fui de compartir muchísimo. Soy así, soy muy extrovertido. Soy esto".