Sofía Calzetti confesó cuál es su verdadera relación con Gianinna Maradona y el hijo del Kun Agüero

Embed

Aunque dejó en claro que las raíces tiran. “Me encanta Argentina, tengo la marca acá, a mis amigas, mi familia, yo soy muy de los míos, soy muy social, me encanta estar con gente”, agregó y confesó que desde lo más profundo tiene "ganas" de quedarse viviendo en el país.

En tanto, sobre el final de la entrevista Sofía Calzetti no tuvo más que palabras cariñosas al referirse a Benjamín Agüero, medio hermano de Olivia, y así como también destacó la buena relación que forjó con su mamá Gianinna Maradona, relativizando que el nacimiento de su hija haya unido a la familia ensamblada.

“Fueron muchos años de terapia y de trabajar y de construir la relación. No creo que un hijo venga a cambiarte de un día para el otro la relación. De hecho, hay muchas veces que la moviliza más porque, viste, cambia el panorama", se sinceró.

Al tiempo que concluyó sobre su presente junto al Kun Agüero admitiendo que “Olivia nos trajo mucha unión, tranquilidad, la verdad estamos muy felices”.

Sofía Calzetti, Olivia, Benajmín y Kun Agüero

La ironía de Sofía Calzetti cuando la compararon con Karina La Princesita, ex del Kun Agüero

En septiembre de 2024, las vidas de Sofía Calzetti y Sergio “Kun” Agüero dieron un giro definitivo con el nacimiento de Olivia, la primera hija de la pareja. Desde entonces, la modelo comparte en redes sociales postales familiares y tiernas imágenes de la pequeña y su vida diaria junto al exfutbolista.

Sin embargo, a comienzos de mayo de este año Calzetti protagonizó un inesperado cruce virtual que no pasó desapercibido. Todo comenzó cuando una usuaria de Instagram la comparó con Karina, la Princesita, expareja del exfutbolista entre 2012 y 2017.

sofia calzetti comentario sobre karina la princesita.jpg

“Me gustaba más Karina para él”, escribió la seguidora junto a un polémico emoji, comentario que luego fue replicado por Estefanía Berardi a través de sus redes sociales, tal como acostumbran a hacer los diferentes comentaristas del mundo de la farándula.

En tanto, cansada de las comparaciones y sin dejar pasar la situación, Sofía respondió con pura ironía: “Uyy, ¿entonces qué hacemos Vero?”, dejando en claro que nada tiene que ver ella con el pasado de su actual pareja y padre de su beba.

Vale recordar que Sofía Calzetti y Sergio Kun Agüero mantienen una relación desde hace seis años y suelen mostrarse unidos en esta nueva etapa como padres de Olivia, lejos de las polémicas pero, en esta ocasión, con una respuesta que no pasó inadvertida.