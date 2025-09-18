Médico explicó en detalle qué es la fibrobroncospia que le harán a Thiago Medina: "Es un paciente grave"

Embed

Asimismo, el médico recordó que el ex GH "tuvo un trauma toráxico, fracturas costales con sangrado, lastimado el pulmón... Esa sangre es un caldo de cultivo para gérmenes... Es un paciente grave, crítico, tuvo un trauma severo, un accidente en moto muy grave".

"Hoy está con asistencia mecánica y debe tener drogas para mantener la presión. Los pasos que damos los médicos en este tipo de pacientes deben ser prudentes. Menos es más. La idea en principio es hacer una broncoscopia, el rescate de algún germen y mejorar el antibiótico que está recibiendo", agregó explicando cuáles son los habituales procedimientos que se siguen en estos casa.

En tanto, advirtió que "cuando él estabilice un poco, tal vez una nueva cirugía puede cumplir un rol que lo va a ir recuperando". Por último, Damonte remarcó la importancia de la protección de la cabeza a la hora de andar en moto. "El casco es fundamental, permite controlar que el golpe en la cabeza no sea tan fuerte", concluyó.

Qué dice el último parte médico sobre la evolución de Thiago Medina

A casi siete días del grave accidente en moto que sufrió Thiago Medina (22), el último parte médico difundido el miércoles 17 de septiembre volvió a encender las alarmas sobre su evolución.

En la emisión de este jueves de A la Barbarossa (Telefe), el equipo compartió la información oficial que emitieron los profesionales del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, donde el ex participante de Gran Hermano 2022 permanece internado en terapia intensiva. Allí subrayaron que lo más urgente en este momento es lograr que baje la fiebre, condición indispensable para poder avanzar con una segunda cirugía.

Cabe recordar que el pasado 12 de septiembre, apenas ingresó de urgencia, Medina fue sometido a una primera operación en la que los médicos decidieron extirparle el bazo. Al respecto, Pía Shaw detalló en el ciclo conducido por Georgina Barbarossa: “Este es el parte médico del 17 de septiembre y confirma la operación por las astillas que tiene en el cuerpo”.

La periodista agregó además: “Thiago se tiene que seguir recuperando para poder hacer la intervención. No va a ser trasladado porque hoy no es lo que recomiendan. Lo va a operar en ese hospital si sigue mejorando porque el parte indica líneas de fiebre”.

En la misma línea, insistió sobre la complejidad del cuadro: “Algo en el cuerpo está llamando la atención. Eso retrasa la operación. Tienen que encontrar lo que está sucediendo porque la operación es fundamental. No hay tiempo para perder, pero no tiene que tener nada de fiebre”.

De esta manera, la salud de Thiago continúa siendo un tema de gran preocupación, y su evolución dependerá de cómo responda en las próximas horas.