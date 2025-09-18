A24.com

Médico explicó en detalle qué es la fibrobroncospia que le harán a Thiago Medina: "Es un paciente grave"

En diálogo con el programa de Sergio Lapegüe en la pantalla de América, el cirujano Alejandro Damonte se refirió al estudio que deben hacerle a Thiago Medina y reveló por qué todavía no pudieron volver a operarlo.

18 sept 2025, 13:13
Médico explicó en detalle qué es la fibrobroncospia que le harán a Thiago Medina: "Es un paciente grave"

A medida que pasan las horas crece la preocupación por la evolución de Thiago Medina quien continúa sedado en terapia intensiva tras el choque que protagonizó a bordo de su moto en la Ruta 7 el viernes pasado, a la altura de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno cuando se estrelló contra con Chevrolet Corsa.

La realidad es que el ex Gran Hermano sigue muy delicado, con la preocupación de que en las últimas horas presentó algunos picos febriles lo que claramente es no es la mejor señal. Y si bien está previsto hacerle una fibrobroncoscopia, lo cierto es que por el momento los médicos no han podido realizar el estudio.

En este contexto, en diálogo con Lape Club Social (América TV), el cirujano Alejandro Damonte, MN 135178, explicó detalladamente el tratamiento que está recibiendo Thiago. "La fibrobroncoscopia es un estudio que se realiza seguido, es un estudio de rutina con poco índice de complicaciones, se coloca una pequeña cámara dentro de la vía aérea a través de la boca o la nariz para poder visualizar por dentro los bronquios y parte del pulmón. Es similar a la endoscopía digestiva", describió el profesional de la salud.

Al tiempo que agregó: "Por lo que tengo entendido, Thiago tuvo un trauma toráxico que se complicó con una infección. Este estudio se realiza para tener un diagnóstico de algún germen y poder dar un antibiótico específico para tratar la infección que está cursando".

Asimismo, el médico recordó que el ex GH "tuvo un trauma toráxico, fracturas costales con sangrado, lastimado el pulmón... Esa sangre es un caldo de cultivo para gérmenes... Es un paciente grave, crítico, tuvo un trauma severo, un accidente en moto muy grave".

"Hoy está con asistencia mecánica y debe tener drogas para mantener la presión. Los pasos que damos los médicos en este tipo de pacientes deben ser prudentes. Menos es más. La idea en principio es hacer una broncoscopia, el rescate de algún germen y mejorar el antibiótico que está recibiendo", agregó explicando cuáles son los habituales procedimientos que se siguen en estos casa.

En tanto, advirtió que "cuando él estabilice un poco, tal vez una nueva cirugía puede cumplir un rol que lo va a ir recuperando". Por último, Damonte remarcó la importancia de la protección de la cabeza a la hora de andar en moto. "El casco es fundamental, permite controlar que el golpe en la cabeza no sea tan fuerte", concluyó.

Qué dice el último parte médico sobre la evolución de Thiago Medina

A casi siete días del grave accidente en moto que sufrió Thiago Medina (22), el último parte médico difundido el miércoles 17 de septiembre volvió a encender las alarmas sobre su evolución.

En la emisión de este jueves de A la Barbarossa (Telefe), el equipo compartió la información oficial que emitieron los profesionales del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, donde el ex participante de Gran Hermano 2022 permanece internado en terapia intensiva. Allí subrayaron que lo más urgente en este momento es lograr que baje la fiebre, condición indispensable para poder avanzar con una segunda cirugía.

Cabe recordar que el pasado 12 de septiembre, apenas ingresó de urgencia, Medina fue sometido a una primera operación en la que los médicos decidieron extirparle el bazo. Al respecto, Pía Shaw detalló en el ciclo conducido por Georgina Barbarossa: “Este es el parte médico del 17 de septiembre y confirma la operación por las astillas que tiene en el cuerpo”.

La periodista agregó además: “Thiago se tiene que seguir recuperando para poder hacer la intervención. No va a ser trasladado porque hoy no es lo que recomiendan. Lo va a operar en ese hospital si sigue mejorando porque el parte indica líneas de fiebre”.

En la misma línea, insistió sobre la complejidad del cuadro: “Algo en el cuerpo está llamando la atención. Eso retrasa la operación. Tienen que encontrar lo que está sucediendo porque la operación es fundamental. No hay tiempo para perder, pero no tiene que tener nada de fiebre”.

De esta manera, la salud de Thiago continúa siendo un tema de gran preocupación, y su evolución dependerá de cómo responda en las próximas horas.

Thiago Medina

     

 

