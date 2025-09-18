Los hermanos de Thiago Medina revelaron qué rol clave tiene Daniela Celis en medio de la dramática internación

Thiago Medina sigue internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno luego del accidente con su moto el último viernes.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Sergio y Lucas dieron detalles de cómo se encuentra su hermano Thiago Medina en medio de la internación en terapia intensiva tras el grave accidente en moto y hablaron del vínculo con Daniela Celis.
Thiago Medina sigue internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno luego del accidente con su moto el último viernes.
Lo cierto es que dos de los hermanos de Thiago, Sergio y Lucas, dieron detalles del actual estado de salud del joven y hablaron del rol de Daniela Celis en este difícil momento.
“Hoy está estable, no ha presentado cuadro de fiebre, pero se están esperando los cultivos para ver qué provocó la fiebre, pero por ahora está estable y estamos esperando que nos informen nuevamente qué va a pasar en el transcurso de estos días”, dijeron en charla con el ciclo Puro Show (El Trece).
En ese sentido, remarcaron cómo llevan adelante este duro momento como familia: “Como hermanos estamos muy unidos siempre. Siempre respetamos nuestros espacios porque muchos de nosotros somos adultos y tenemos nuestras responsabilidades, en este caso nos toca vivir más unidos y orarle a Dios para que salga de esta situación".
Consultados por el vínculo con Daniela Celis, madre de las dos hijas de Thiago Medina, las gemelas Laia y Aimé, señalaron: "Con Dani también la misma situación, es la mamá de nuestras sobrinas y va a pasar por el dolor en su corazón porque sus hijas extrañan también al papá".
Sergio y Lucas explicaron por qué tratan de no invadir la sala de terapia intensiva al ser su familia tan numerosa: "Es una situación muy delicada. Somos diez y nos vamos turnando para entrar a la sala de terapia por respeto a los demás pacientes que también quieren ser visitados por familiares. Tenemos que respetar ese espacio, vamos entrando de uno o dos. Thiago está dormido pero escucha todo, está en coma inducido".
"Ayer le habían duplicado la alimentación y la orina ya salía con más claridad", finalizaron los hermanos de Thiago Medina sobre las últimas novedades de su salud.
Thiago Medina tiene nueve hermanos más, perdió a su mamá Marisa cuando era adolescente y antes de ingresar a la casa de Gran Hermano vivía con su papá y el resto de sus hermanos.
En el ciclo A la Barbarossa (Telefe) informaron del último parte médico sobre la salud de Thiago Medina emitido el miércoles 17 de septiembre que generó mayor preocupación, en el cual se destacó la urgencia para que deje de presentar fiebre para poder ser intervenido quirúrgicamente por segunda vez.
“Este es el parte médico del 17 de septiembre y confirma la operación por las astillas que tiene en el cuerpo”, señaló Pía Shaw en el programa de Georgina Barbarossa.
Y se detallón en el informe: “Thiago se tiene que seguir recuperando para poder hacer la intervención. No va a ser trasladado porque hoy no es lo que recomiendan. Lo va a operar en ese hospital si sigue mejorando porque el parte indica líneas de fiebre”.
“Algo en el cuerpo está llamando la atención. Eso retrasa la operación. Tienen que encontrar lo que está sucediendo porque la operación es fundamental. No hay tiempo para perder, pero no tiene que tener nada de fiebre”, cerró la periodista sobre el delicado estado de salud de Thiago Medina tras el grave accidente con su moto el último viernes tras chocar contra un auto.