Exponen la trama oculta del escándalo entre Homero Pettinato y La Reini: "Está todo armado"

Martín Cirio fue aún más allá y analizó el ida y vuelta que se observa en las conversaciones difundidas. “Se tiran con todo y después se arreglan. Leo los chats y digo: ‘está todo arreglado’”, opinó, dando a entender que el nivel de agresión mostrado no condice con una ruptura definitiva ni con un conflicto genuino.

Para el influencer, la clave está en la cantidad de material que se decide hacer público y en el momento elegido para hacerlo. “Cuando publican tantas cosas... yo veo más ganas de viralidad que otra cosa”, remarcó, reforzando la idea de que el escándalo está pensado para generar repercusión, clicks y presencia mediática.

Las declaraciones de Martín Cirio no pasaron desapercibidas y sumaron una nueva capa de debate a una polémica que ya estaba instalada. Mientras algunos usuarios coinciden con su mirada y cuestionan la exposición de chats privados, otros continúan tomando partido por uno u otro lado del conflicto. Lo cierto es que, con opiniones como la de Martín Cirio, la filtración dejó de ser solo un cruce entre ex parejas para convertirse en una discusión más amplia sobre los límites de la intimidad, la viralidad y las estrategias de exposición en redes sociales.

¿Qué dicen los chats que La Reini filtró de Homero Pettinato?

Este sábado 13 de noviembre, Sofía “La Reini” Gonet publicó en sus redes sociales una serie de chats privados con su ex pareja, Homero Pettinato, que desataron un fuerte escándalo. La publicación llegó semanas después de que el humorista asegurara públicamente que “volvería con ella” y que aún la amaba.

Días atrás, el hijo de Roberto Pettinato había declarado: “Nos amamos. No guardo rencores por lo del video, ya está”, en diálogo con Los Profesionales de Siempre (El Nueve). Incluso había sumado: “Ella es impulsiva, como dice siempre, y lo que hizo ya pasó”.

Sin embargo, este sábado Gonet decidió mostrar el intercambio de mensajes que mantuvo con Homero a través de sus historias de Instagram. Entre los textos expuestos, Pettinato le escribió: “Te la pasás laburando de mierdas que a nadie le importan y te creés Angelina Jolie”. La respuesta de la participante de MasterChef Celebrity fue contundente: “Te despertás todos los días a las cuatro de la tarde porque te la pegás. Sos un desastre total”.

En otros fragmentos del chat, Pettinato la calificó como “gato cascoteado”, aseguró que “la detesta” y que “se comió una peli”. Frente a esos mensajes, Gonet respondió: “Tenés síndrome que te creés superior y más intelectual y culto. Sos recontra pelotudo y vago. Yo me río de mí misma. No tenés humor”.

El cruce se volvió aún más picante cuando el humorista escribió: “Por lo menos no chupo pij... en el Four Seasons por un pasaje en primera”, y agregó: “Con el poco talento y la cantidad de plata que tenés a nadie le entra en la cabeza”.

Ante esa acusación, la influencer replicó: “Me lo pago yo, como pagué todo cuando éramos novios, hasta los hoteles que íbamos”. Por último, según los mensajes difundidos, Pettinato volvió a referirse a su ex como “un gato cascoteado” y afirmó que “es una mala persona”, cerrando un intercambio que volvió a instalar el conflicto entre ambos.