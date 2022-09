Live Blog Post

09:20 El "dólar soja" trae riesgo de una mayor inflación: ¿de qué depende?

El nuevo esquema “dólar soja” que ofrece un tipo de cambio de $200 para los exportadores con el fin de incentivar la liquidación de divisas busca engrosar las reservas del Banco Central en momentos críticos para la economía. Pero en el mercado alertaron que el sistema, tal como está planteado, provocará una mayor emisión monetaria que, no controlada, puede derivar en una mayor inflación.

Ocurre que mientras que el Central está vendiendo dólares a los importadores y empresas a $140, le está comprando a los agroexportadores divisas $60 más caro. Cuando la autoridad monetaria compra, expande la base monetaria, es decir, los pesos en circulación; cuando vende, los absorbe o puede secar la plaza con otros instrumentos. Los pesos dando vueltas en el mercado pueden tener destino o en los dólares paralelos, aumentando la demanda y por tanto, el precio, o en bienes y servicios.

En esta brecha del 44% el BCRA sale perdedor y esa diferencia la cubre con emisión. La estimación del Gobierno es que hasta el 30 de septiembre ingresen alrededor de u$s5000 millones, por lo que para poder comprar, tendrá un costo de emisión extra: unos $300 mil millones.

“La emisión monetaria no siempre genera inflación, pero en el contexto actual es muy probable que impacte de esa forma”, analizó en diálogo con A24.com el director de EpyCA consultores, Martín Kalos. En ese sentido agregó: “Partimos de la base de que toda la emisión que se generó en los últimos años no se absorbió del todo, por lo que no hay mucho margen para emisiones abruptas y de magnitud”.

Y remarcó: “Este esquema que propone el Gobierno de no solo usar la recaudación tributaria extra para más gastos, sino que el Central sea el que financia esto a través de la emisión es una medida expansiva de la inflación que se va a ver en los próximos meses”.