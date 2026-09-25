Melody Luz habló de la distancia de Mariana Nannis con su hija Venezia: "No sabe quién es"

Melody Luz enfrentó a Mariana Nannis por la polémica del departamento

En la nota, Melody Luz recordó la polémica salida de la pareja del departamento de Puerto Madero de tiempo atrás y contradijo la versión de Mariana Nannis.

"Un jueves nos avisa que un martes nos tenemos que ir. ¿Y cómo me acuerdo? Porque había un fin de semana que estaba buscando un lugar cerca y yo a puto de parir", comentó la bailarina.

Y dejó en claro que ellos entregaron la propiedad en condiciones: "El departamento no estaba destrozado. Si le habían cambiado las paredes, eso fue Charlotte, a nosotros nos avisó de un día para el otro y cuando nos fuimos le seguía exigiendo a Alex que le pague las expensas", aseguró.

"El que hoy en día tiene amor, éxito y le va muy bien es a Alex. Y a mí también porque tengo una familia que no le importa lo material, cosa que a ella sí. El tema es que ese departamento estaba de paso y cuando salimos de El Hotel él me dijo de ir, no es que yo me instalé. Y era un lugar de paso, no iba a criar a mi hija en el Faena, queríamos un lugar más familiar", remarcó picante.

Y cerró contundente revelando un presente que le dejó a la mediática al irse de la vivienda pese a las diferencias: "Nos echó y le pidió que pague las expensas, cosa que no hizo, ahí lo ca.. a patadas yo por bolu.. Y yo cuando me fui le dejé un ramo de 25 rosas que decía Gracias Mariana, creo que lo vio pero se lo tomó mal. Yo no actuo mal con las personas que actúan mal conmigo".