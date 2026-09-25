Melody Luz habló de la distancia de Mariana Nannis con su hija Venezia: "No sabe quién es"

Melody Luz se refirió a su conflicto con Mariana Nannis, madre de Alex Caniggia, y salió al cruce de sus últimas declaraciones, dejando en claro que ella no un mantiene vínculo cercano con su nieta Venezia.
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Melody Luz habló en el programa Desayuno Americano y marcó su postura en el enfrentamiento con Mariana Nannis, madre de Alex Caniggia.
Melody Luz se refirió a su conflicto con Mariana Nannis, madre de Alex Caniggia, y salió al cruce de sus últimas declaraciones, dejando en claro que ella no un mantiene vínculo cercano con su nieta Venezia.
Además aclaró la polémica por el departamento que debió abandonar con su pareja estando embarazada y que la enfrentó fuertemente con la mediática.
"Por suerte no retuve lo que dijo así que eso fue lo que me importó, nada. Lo que sí retuve es que dijo que no le sacaba el sueño o algo así el ser o no ser abuela sino que se haya muerto Chiche (Gelblung), bueno, deja en evidencia no. Creo que una buena madre no diría eso pero no me sorprende", dijo la bailarina en una entrevista para Desayuno Americano (América Tv).
“Si dice que ser o no ser abuela no le saca el sueño o no la hace llorar me parece que mi hija no tiene por qué acercarse a una persona que es así de mala. Su abuela es mi mamá, la otra persona no sabe quién es", agregó contundente sobre el vínculo de Mariana Nannis con su pequeña nieta.
En la nota, Melody Luz recordó la polémica salida de la pareja del departamento de Puerto Madero de tiempo atrás y contradijo la versión de Mariana Nannis.
"Un jueves nos avisa que un martes nos tenemos que ir. ¿Y cómo me acuerdo? Porque había un fin de semana que estaba buscando un lugar cerca y yo a puto de parir", comentó la bailarina.
Y dejó en claro que ellos entregaron la propiedad en condiciones: "El departamento no estaba destrozado. Si le habían cambiado las paredes, eso fue Charlotte, a nosotros nos avisó de un día para el otro y cuando nos fuimos le seguía exigiendo a Alex que le pague las expensas", aseguró.
"El que hoy en día tiene amor, éxito y le va muy bien es a Alex. Y a mí también porque tengo una familia que no le importa lo material, cosa que a ella sí. El tema es que ese departamento estaba de paso y cuando salimos de El Hotel él me dijo de ir, no es que yo me instalé. Y era un lugar de paso, no iba a criar a mi hija en el Faena, queríamos un lugar más familiar", remarcó picante.
Y cerró contundente revelando un presente que le dejó a la mediática al irse de la vivienda pese a las diferencias: "Nos echó y le pidió que pague las expensas, cosa que no hizo, ahí lo ca.. a patadas yo por bolu.. Y yo cuando me fui le dejé un ramo de 25 rosas que decía Gracias Mariana, creo que lo vio pero se lo tomó mal. Yo no actuo mal con las personas que actúan mal conmigo".