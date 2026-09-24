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Delcy Rodríguez prometió en la ONU que habrá elecciones en Venezuela, ¿cuándo?

La presidenta dejada en el poder por Donald Trump tras capturar a Nicolás Maduro habló en la Asamblea de Naciones Unidas. Refirió sobre una profunda reforma judicial para el país y los ciudadanos.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
En la ONU

En la ONU, Delcy Rodríguez prometió elecciones para Venezuela. (Foto: Reuters)

"Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General: en Venezuela habrá elecciones", dijo Delcy Rodríguez. Por primera vez desde la caída de Nicolás Maduro, se habló oficialmente de ese tema por las autoridades que dejó en ese país Donald Trump. La presidenta provisional venezolana se refirió a un tema pendiente desde que el 3 de febrero de 2026 una operación militar de los Estados Unidos capturó al dictador Maduro y lo llevó detenido a Nueva York.

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El Gobierno de Venezuela anunció este viernes la excarcelación de 131 personas detenidas. (Foto: archivo)

Delcy Rodríguez estuvo en Nueva York y se reunió a solas con el presidente Donald Trump. Y luego, al hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, sorprendió con ese anuncio trascendente para Venezuela: recuperar el Estado de derecho mediante elecciones. En ese camino, habló de un proceso "inclusivo y transparente".

Sin embargo, faltó lo principal que es poner una fecha concreta. Rodríguez sólo dijo: "El pueblo venezolano, con su sabiduría ancestral decidirá el momento correcto".

Venezuela tuvo elecciones generales en mayo de 2025. Hubo un triunfo claro de la oposición que Maduro desconoció por completo. Además, mientras Delcy García estuvo en Nueva York, María Corina Machado - la líder de la oposición venezolana - denunció que quiso regresar a su país en tres oportunidades y no lo pudo hacer.

Delcy Rodríguez: "En Venezuela habrá elecciones"

Desde que Maduro y la Justicia chavista anularon el resultado de la voluntad popular en Venezuela ese país quedó preso un poco más de la dictadura bolivariana. En mayo de 2025, la oposición unida derrotó ampliamente al oficialismo. Sin embargo, el gobierno se proclamó ganador sin mostrar un solo telegrama, acta o registro oficial con los resultados de los comicios.

Poco después, la Justicia electoral y general, controlada por el chavismo, decidió que lo que anunció Maduro - su propio triunfo - fue legal y desconoció la victoria de Edmundo González Urrutia.

Un año y medio más tarde, Delcy Rodríguez - que era la vice de Maduro - está en el poder. Es una especie de mandato provisorio que sólo se sostiene porque Donald Trump así lo quiso cuando se llevó por la fuerza - en un operativo militar - al dictador que sucedió a Hugo Chávez.

Pero su "transformación" ha sido muy importante. Acuerdos por el petróleo con los Estados Unidos fue lo primero de lo que se habló. Hizo purgas en puestos ocupados por chavistas, pero nunca se habló del retorno a la democracia. Hasta ahora que lo prometió Delcy Rodríguez ante el pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Esta claro que para el gobierno actual y para la Casa Blanca, no hay posibilidad alguna de recuperar lo sucedido en las elecciones de 2025. Fue un "experimento fallido". Ahora, se desprende de lo escuchado en Nueva York que se aproxima otra oportunidad.

Delcy Rodríguez con Donald Trump en Nueva York. En la ONU habló de elecciones para Venezuela, pero sin una fecha concreta. (Foto: Gentileza El Nacional)

Delcy Rodríguez con Donald Trump en Nueva York. En la ONU habló de elecciones para Venezuela, pero sin una fecha concreta. (Foto: Gentileza El Nacional)

Delcy Rodríguez y la "sabiduría ancestral del pueblo"

Fue la extraña invocación de la Presidenta para decir cómo - y no cuándo - se hará el llamado a elecciones. Delcy Rodríguez, legitimada de hecho, tiene todas las atribuciones para disponer de una convocatoria oficial para comicios generales y - como dijo - transparente.

Hubo otro paso importante en su discurso. Por primera vez en 13 años (desde la muerte de Hugo Chávez), no hubo ninguna referencia en sus palabras al fundador del "socialismo del siglo XXI" o al propio Nicolás Maduro. Otro dato del cambio de Rodríguez. No dijo nada sobre el actual estado de Maduro que afronta un grave proceso en Nueva York que seguramente lo llevará a la cárcel de por vida.

Para que no queden dudas de sus intenciones señaló: "Venezolanos, no prometo un camino fácil. La recuperación del país tomará un tiempo; la reconstrucción del alma nacional será nuestra prioridad".

Es decir, habrá elecciones y la democracia llegará, pero, ¿cuándo?. "Llevará tiempo", advierte. Elecciones sin una fecha precisa. Tal vez la agenda para la normalización de Venezuela se decida no en Caracas sino en Washington.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Elecciones en Venezuela: Delcy Rodríguez prometió la realización de comicios en el país ante la ONU.
  • Sin fecha definida: Rodríguez evitó precisar cuándo se llevarán a cabo las elecciones, apelando a la
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