"Está casado": Yanina Latorre confirmó que conoce al futbolista que sale con Viviana Canosa

“No le creo nada. Estuve un año entero haciendo pases con ella (en radio), me hacía las mismas cosas y era todo mentira”, dijo al principio punzante.

Qué dijo Yanina Latorre sobre el futbolista que le escribe a Viviana Canosa

Sobre el nombre del deportista en cuestión que mantiene contacto hace años con Viviana Canosa, Yanina Latorre remarcó en charla con sus compañeros: "Es muy fácil de sacar, es casado aparte. A mí me contó que un día se habían visto".

Después de escuchar atentamente al aire el relato de Viviana Canosa, Yanina Latorre exclamó: “¡Ah, ya sé quién es! Si es el que me dijo a mí. Está casado”.

En tanto, después la conductora recordó algo que había sucedido tiempo atrás con una historia contada por su colega que luego no fue así: "Permitime dudar de todo porque para mí Viviana se hace la graciosa, yo que estuve un año remándole los pases. Ojo, pases divinos, cuando está en ese mood que cuenta esto es graciosa, no es la que está enojada con el mundo".

"Yo lo que cuento es verdad. Nunca entendía cuánto había de verdad o no en lo que me decía, porque un día jugamos un montón con un actor, que eso llegó a LAM y al final era todo mentira. Sbaraglia era y después ella lo terminó negando, hacía como un enigmático", continuó firme Latorre.

Y en cuanto al futbolista en cuestión, Yanina comentó: "Hace siete años que lo nombra, no lo voy a decir porque es muy fácil de sacar. Es un exjugador casado y es desprolijo igual. Fue jugador de la Selección pero no sé si fue de los que jugaron Mundiales".