Yanina Latorre contó el verdadero motivo de la furia de Wanda Nara con Karina Iavícoli

“Karina le habló bien, y ella empezó a cambiar de tema con L-Gante…”, señaló Yanina, al analizar el intercambio que se produjo durante el móvil. Para la panelista, Wanda esperaba otro tipo de preguntas por la presencia de su madre en LAM.

“Wanda creyó que le iban a hablar de Masterchef porque en LAM está la madre”, sostuvo Latorre. Y luego se refirió al rol de Nora Colosimo dentro del programa: “Norita está ahí porque Wanda la autorizó y nunca va a decir nada que la incomode, pero tampoco Norita puede ir al corte e increpar a Iavícoli. Vos no trabajás de mamá, vos sos panelista, estás haciendo un laburo...”.

De esta manera, la conductora de SQP también cuestionó la decisión de Wanda de finalizar el móvil después de las preguntas de Karina. “Podés enojarte, pero ella cortó el móvil ahí y está demostrando que no se la banca. Si fuera al revés, que Mauro vive con una denunciada por comprar dólar oficial y venderlo al blue y es socia de Piccirillo que está preso, es un drama. No le da nunca más las nenas”, afirmó.

En esa misma línea, Yanina Latorre volvió a apuntar contra la reacción de la mediática y consideró que la pregunta de Iavícoli fue el verdadero detonante del episodio. “Wanda se va porque no se bancó la pregunta. Después se hace la ‘me banco todo’. Y decir ‘Esta pelotuda’... No tiene razón y no contesta porque Karina tiene razón y porque sabe la verdad”, sostuvo.

Finalmente, Yanina planteó que Wanda Nara también tendría una postura muy marcada respecto de lo que le transmite Martín Migueles sobre las cuestiones que lo involucran. “¿Podría haber contestado? No sé. Igual Wanda cree todo lo que le dice Migueles. El tipo le dice ‘No, es una mentira’, y ella le cree todo”, concluyó la panelista.

El video de Wanda Nara insultando a Karina Iavícoli tras consultarle por Martín Migueles

El inesperado cruce entre Wanda Nara y Karina Iavícoli durante un móvil de LAM (América TV) sumó un nuevo capítulo después de una pregunta que incomodó a la conductora de MasterChef Celebrity.

Todo ocurrió el martes pasado, cuando la periodista consultó a Wanda por la denuncia del Banco Central contra Martín Migueles, su pareja, por operaciones superiores a los 250 millones de dólares durante el período del cepo cambiario. La pregunta generó una fuerte reacción y la empresaria dejó en claro que no quiere quedar vinculada con los asuntos de sus parejas.

“Las mujeres se tienen que independizar, tienen que trabajar, vivir sus vidas, y lo que hagan sus parejas, sus ex, sus novios, que lo arreglen ellos”, sostuvo Wanda, marcando una clara distancia frente a cualquier cuestión judicial o financiera relacionada con sus vínculos.

Antes de abandonar el móvil, la conductora también respondió de manera contundente y defendió su postura. “Si tengo que ir a tomar mate a la cárcel con algún ex, si me cae bien iré, ¿qué voy a hacer? Yo qué culpa tengo, yo trabajo”, expresó.

Sin embargo, el momento más polémico llegó después. Cuando ya se había retirado de la cámara, Wanda aparentemente no notó que el micrófono seguía abierto y lanzó un fuerte insulto contra la panelista: “Esta pelotuda”.

La frase se escuchó al aire y dejó expuesto el enojo de la empresaria. Ante esto, Karina Iavícoli decidió responder y defendió la forma en que había realizado la pregunta.

“Habla de ella esto, de la manera en la que salta es porque le molestó lo que le pregunté. Ser figura como ella lo es, tiene que ver con esto también, una figura también se configura con escándalos, no solo de la parte rosa. Fui respetuosa”, señaló la panelista.