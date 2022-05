Coldplay confirma su quinto show en Argentina: cuándo será y cómo comprar entradas 

El regreso a Argentina, que logró el eufórico Sold Out de cuatro Estadios River Plate y más de 200.000 tickets vendidos en menos de siete horas, se realizará en el marco de “Music Of The Spheres World Tour”, la gira más revolucionaria de toda su trayectoria, en la que proponen un antes y un después en la industria de la música y los shows en vivo a partir de un compromiso activo basado en la sustentabilidad y compromiso ambiental en sus propios conciertos, incluyendo iniciativas que permitan la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol con cada entrada vendida.

TICKETS A PARTIR DEL MARTES 24 A LAS 10 HORAS TRAVÉS DE ALL ACCESS

Coldplay

Coldplay, la gira se enmarca en el lanzamiento de “Music Of The Spheres”

A su vez, la gira se enmarca en el lanzamiento de “Music Of The Spheres”, el noveno trabajo de estudio de la banda cuyo single Higher Power fue reproducido por primera vez desde la Estación Espacial Internacional por el astronauta francés Thomas Pesquet. Además, el disco incluye la canción My Universe, el cual convirtió al grupo en la primera banda británica en debutar en la primera posición del Hot 100 de Estados Unidos con su colaboración junto a BTS.

La relación de Coldplay con Argentina siempre fue muy especial. De hecho, eligieron nuestro país para comenzar y finalizar su último gran tour global “A Head Full Of Dreams” que inició en Argentina en 2016, recorrió el mundo y finalizó en el mismo lugar de partida (el Estadio Único de la Plata) en 2017.