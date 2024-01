image.png

Los premios The Best honran al mejor futbolista del año, y en esta ocasión, Lionel Messi replicó sus éxitos de los años anteriores, siendo nuevamente galardonado. Sin embargo, el argentino también tuvo que elegir entre otros tres futbolistas para ganar el premio. Messi no vaciló al incluir a un compatriota en su podio. Además, también realizó selecciones para las categorías de tres arqueros y tres entrenadores.