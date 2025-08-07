En vivo Radio La Red
Alerta en el Gobierno por los 5 decretos de reforma del Estado de Milei que rechazó Diputados: ¿cómo seguir?

Tras la derrota en 12 votaciones en Diputados, Milei anticipó que vetará el financiamiento universitario y del Garrahan. ¿Qué pasará con la derogación de 5 decretos clave de Milei, que afectan las reformas del Estado y eliminación de organismos?

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
El Gobierno salió a responder con duras críticas al kirchnerismo, al radicalismo y al resto de la oposición en Diputados que votó la media sanción de leyes de financiamiento universitario, emergencia del Garrahan y la derogación de 5 decretos clave para la reforma del Estado de Javier Milei.

La Casa Rosada anticipó que llevará la pelea política con el Congreso, a la campaña electoral que este mismo jueves inicia Javier Milei con una foto con sus principales candidatos a legisladores de cara a las elecciones del 7 de setiembre en la provincia de Buenos Aires.

En una mezcla de bronca e incertidumbre política, el Gobierno analizaba este jueves los próximos pasos a seguir. Desde un sector del Gobierno se mostraban cautos para evitar una ruptura total con los gobernadores y con los bloques de diputados que hasta ahora venían apoyando todos los proyectos del gobierno, como la UCR. Pero por otro, los estrategas electorales de Milei saben que empieza el proceso electoral y preparan una férrea defensa del modelo económico, los DNU y los vetos, que serán justamente centro del eje de la campaña.

Ayer lo anticipaba una fuente del oficialismo a A24.com, mientras adentro la Cámara de Diputados debatía los proyectos, y afuera se desplegaban marchas de protestas y un fuerte operativo de represión policial.

Trataremos de que quede en evidencia que lo que los une es la vocación de atacar el rumbo económico”, señalaba una fuente del oficialismo cuando este miércoles promediaba la sesión convocada por la oposición para tratar proyectos de financiamiento universitario y la emergencia en pediatría y en discapacidad, entre otros, rechazados por el gobierno de Javier Milei por considerar que “rompen el superávit fiscal”.

El día después, en Casa Rosada admitían que será más difícil, o casi imposible que hasta después de las elecciones y la renovación parlamentaria, el Congreso sesione a favor de proyectos del Gobierno.

La sesión del miércoles demostró que se complicaron las negociaciones para el Gobierno, incluso con gobernadores que hasta ahora eran aliados y ahora la tensión política se trasladará a las comisiones de Diputados, para intentar sostener los vetos a la ley de aumento del 7,2% a los jubilados y la moratoria previsional, que divide inclusive, algunos bloques aliados como la UCR o el PRO.

¿Qué va a pasar con los 5 decretos de reforma del Estado de Milei que derogó Diputados?

milei motosierra.JPG

El debate en el gobierno ahora pasará también por lo que pasará con los 5 decretos que derogó la Cámara de Diputados y que ahora deberá tratar el Senado, que ponen freno a buena parte de la reforma del Estado que viene aplicando el ministro Federico Sturzenegger junto al ministerio de Economía, Luis Caputo con la eliminación de buena parte de organismos públicos y entes clave como el INTI, el INTA, en el marco del ajuste del 25% del PBI.

“No sabemos qué va a pasar con los decretos (DNU), ahora los tiene que tratar el Senado”, reconoció una fuente de Balcarce 50 consultada este jueves por A24.com, ratificando que el reglamento del Congreso establece que para derogar un decreto dictado por las facultades delegadas, el Congreso tiene que tener el aval de ambas cámaras.

Sin embargo, el kirchnerismo tiene mayoría en la Cámara alta y a eso se suma la ruptura política entre Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, a la que la Casa Rosada acusa de hacer el juego a la oposición y de “traicionar” para desestabilizar al Gobierno.

Uno por uno: los 5 DNU que volteó Diputados

La votación en el recinto fue contundente contra las medidas de reforma del Estado impulsadas por el Poder Ejecutivo. Los decretos rechazados son:

  • Organismos de Economía (DNU 462/25): Fue rechazado por 141 votos a 65. Disponía la disolución y transformación de distintos organismos dependientes del Ministerio de Economía.
  • Organismos de Transporte (DNU 461/25): Cayó por 138 votos a 65. Proponía la disolución, transformación y reorganización de entes de la Secretaría de Transporte.
  • Organismos de Cultura (DNU 345/25): Fue rechazado por 134 votos a 68. La norma afectaba a distintos organismos de la Secretaría de Cultura.
  • Banco Nacional de Datos Genéticos (DNU 351/25): La Cámara lo rechazó por 133 votos a 69. El decreto disponía la "transformación" del BNDG, una medida que había generado un fuerte repudio de los organismos de Derechos Humanos.
  • Marina Mercante (DNU 340/25): Fue rechazado por 118 votos a 77. Aprobaba el "Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional".

Francos defendió a Milei y acusó a la oposición de hacer “demagogia” electoral

guillermo francos y los dólares .jpg

“Estamos en una etapa preelectoral donde creo que el kirchnerismo se aprovechó de la situación para obtener el apoyo de otros legisladores del radicalismo, la Coalición Cívica, etcétera, y hacer un poco de demagogia”, señaló este jueves el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el primer vocero del Gobierno en referirse a la derrota sufrida por el oficialismo en Diputados.

Francos dijo que “la mayoría de todos esos rechazos de decretos fueron otorgados por el Congreso Nacional a través de las facultades delegadas en la Ley Bases” votada el año pasado por el Congreso y recordó que “todos los gobiernos del kirchnerismo gobernaron con facultades delegadas, algunas prorrogadas por DNU”.

Francos resaltó que tras el vencimiento del plazo de las facultades delegadas por la ley bases, a diferencia de gobiernos anteriores, “hoy nuestro gobierno está gobernado sin facultades delegadas”.

El jefe de ministros de Milei dijo que “el kirchnerismo quiere romper al Gobierno, quiere romper todo lo que hemos avanzado hasta aquí” porque “tienen miedo de perder todas las prebendas que han obtenido en lo que va de este siglo”.

Y anticipó la discusión que se viene por los proyectos de aumento a las transferencias a las provincias: “Diputados tiene que tratar algunos temas que tienen media sanción del Senado, que son los famosos proyectos de los gobernadores. Esos podremos vetarlos”, advirtió el jefe de Gabinete.

Francos, admitió, por otro lado, que “hay otras, la de aumento a jubilados, o discapacidad que si se vuelve a aprobar en el Congreso, no la podremos vetar”.

