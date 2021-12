Juran los senadores electos: seguí el minuto a minuto de lo que pasa en el Congreso

Live Blog Post

8:20 Esteban Bullrich renunciará hoy a su banca en el Senado

Esteban Bullrich, senador de Juntos por el Cambio, anunció a sus pares del partido que este jueves renunciará a su banca en la Cámara Alta. El legislador informó su decisión a través de un mensaje en el que argumenta que “todos lo que le ganaron a esta enfermedad lo hicieron bajando el nivel de stress”.

El ministro de Educación del exmandatario Macri fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica hace ocho meses. El político tiene mandato hasta 2023. En su lugar asumiría José María Torello, ex jefe de asesores de Mauricio Macri durante su presidencia.

"Hola colegas, Quisiera no tener que escribirte este mensaje, pero la realidad me dice que tengo que renunciar a mí banca de senador. Para dedicarme a mi familia y la ELA, la mía y la de todos los que la sufren. Ya veremos si Dios tiene pensado que vuelva a un lugar de representación, pero está claro para mí que hoy no puedo llevar adelante mi carga pública como los bonaerenses que me eligieron se merecen”, escribió en carta reciente.