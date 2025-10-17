Mariano Martínez se filmó "alegre" tomando vino mientras bailaba y enfrentó las feroces críticas

Al tiempo que sumó: “No soy de tomar mucho alcohol pero a veces sí… y bailo. Si no, es música todo el tiempo y cocinar y bailar. Gracias por comentar. Los quiero”. Pero como los comentarios seguían multiplicándose, Mariano Martínez optó por volver a sus historias virtuales y explayarse sobre su forma de disfrutar en soledad.

“Estuve leyendo desde que me levanté mil mensajes de todo lo de ayer. No, tampoco estaba… Había tomado una copa de vino. No tomo nunca alcohol, entonces entre el sueño y eso estaba…”, remarcó ahora ya con el torso cubierto y mirando fijo a la cámara de su teléfono celular.

“Es buen plan. Lo hago siempre con mate, cocinando. La música me acompaña todo el tiempo como ahora que estoy entrenando. Lo hago de vez en cuando, no hace falta el alcohol. Ayer fue circunstancial. Solo tomo en casa porque cuando salgo no tomo jamás. No es algo habitual”, concluyó entonces dejando en claro que no es un habitual consumidor de bebidas alcohólicas.

Cómo reaccionó Mariano Martínez cuando le preguntaron por Lali Espósito

Aunque en los últimos tiempos Mariano Martínez optó por mantener un perfil bajo tanto en los medios como en sus redes sociales, tras los diversos episodios de críticas que sufrió durante la pandemia por algunas publicaciones en las que cantaba y bailaba, en agosto pasado decidió presentarse en el programa de Mario Pergolini, Otro día perdido, en la pantalla de El Trece.

A la salida de la grabación, el actor no pudo esquivar a los cronistas de espectáculos, quienes le preguntaron por el episodio que por ese entonces había involucrado a su exnovia Lali Espósito: la falsa amenaza de bomba que se produjo durante uno de sus conciertos en el interior del país. Su reacción llamó la atención por lo directa y cautelosa que fue.

Es sabido que la relación entre ellos no terminó de la mejor manera y que Lali alguna vez dejó entrever su descontento con ciertas indirectas. Con ese contexto, Mariano Martínez intentó mostrarse cordial pero dejó en claro que prefiere no exponer su vida privada. "Vengo haciendo el trabajo de hablar lo menos posible de mi vida porque después hay un rebote y no me genera algo lindo cuando tengo que estar dando explicaciones", afirmó de manera categórica.

Durante el diálogo también hizo referencia a su colega Guillermo Francella y a sus comentarios sobre las películas de autor, y aprovechó para adelantar que este verano volverá a Carlos Paz para la temporada teatral, nuevamente bajo la dirección de su amigo Nicolás Cabré. Cuando le consultaron si estaba invitado al casamiento de Cabré, Martínez se limitó a responder: "Yo me enteré por la prensa, porque sé que se casaba, lo felicité, pero no sabía la fecha", aclarando además que no estaría en la villa esa semana porque coincide con su cumpleaños.

El momento más incómodo llegó cuando Santiago Riva Roy, cronista de LAM (América TV), le preguntó sobre la amenaza de bomba sufrida por Lali. Mariano reaccionó con una sonrisa tensa: "Yo no sabía que había pasado eso. Pero ¿qué soy? ¿Opinólogo? No sabía".

Más tarde, cuando otro periodista le mencionó su breve vínculo con Caro Molinari, el actor decidió poner fin a la entrevista: "Bueno, chau. No quiero hablar de mi vida. Está todo bien, pero si arrancamos así. No me enojo, pero chau".

Finalmente, mientras se acercaba a sus fans para fotos y aclaraba que está soltero, un cronista le preguntó pícaro desde lejos: "Y si se casa Lali, como Nico Cabré, ¿irías?", a lo que Mariano, visiblemente molesto, respondió: "¡Qué personaje que sos! ¡Tirás cada pregunta!".