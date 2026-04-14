En el esquema de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), ANSES aplica una retención mensual del 20% que solo se libera cuando las familias presentan la Libreta AUH.
ANSES recuerda que todas las familias que cobran la AUH deben presentar la Libreta para recuperar un dinero acumulado durante el año. El paso a paso, montos y fechas clave.
AUH: el trámite obligatorio que tenés que hacer antes de que termine 2026 para no perder plata
En el esquema de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), ANSES aplica una retención mensual del 20% que solo se libera cuando las familias presentan la Libreta AUH.
Este documento permite acreditar que los chicos cumplen con los controles de salud, vacunación y escolaridad, condiciones indispensables para mantener el beneficio activo.
Más allá de su función administrativa, la Libreta es la llave para acceder a un ingreso acumulado que, con los valores actuales, puede superar los $300.000 por hijo. Por eso, completar este trámite en tiempo y forma es fundamental para no perder ese dinero.
Con el aumento del 2,9% aplicado en abril, la AUH alcanza los $136.666 por hijo. Sin embargo, el pago mensual directo es del 80%, es decir, $109.332,80, mientras que el resto queda retenido.
Ese 20% acumulado mes a mes es el monto que ANSES libera una vez presentada la Libreta. En términos anuales, se trata de una suma que puede marcar una gran diferencia en la economía familiar, especialmente en un contexto de inflación.
El proceso para presentar la Libreta AUH se puede realizar de manera digital a través de Mi ANSES. Allí, las familias pueden consultar el estado del formulario, generar la libreta y verificar qué datos faltan completar.
Una vez descargado, el documento debe ser llevado al centro de salud y, en caso de corresponder, a la escuela para su validación. Luego, se debe subir una imagen clara del formulario completo al sistema para finalizar el trámite.
Cumplir con este paso antes de que termine 2026 es clave para asegurar el cobro del dinero retenido.