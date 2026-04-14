AUH: el trámite obligatorio que tenés que hacer antes de que termine 2026 para no perder plata

Ese 20% acumulado mes a mes es el monto que ANSES libera una vez presentada la Libreta. En términos anuales, se trata de una suma que puede marcar una gran diferencia en la economía familiar, especialmente en un contexto de inflación.

anses.jpg ANSES: los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se atrasaron en la presentación de la Libreta 2023, ahora tendrán más tiempo para presentarla. (Foto archivo)

Cómo hacer el trámite en ANSES paso a paso antes de que termine el año

El proceso para presentar la Libreta AUH se puede realizar de manera digital a través de Mi ANSES. Allí, las familias pueden consultar el estado del formulario, generar la libreta y verificar qué datos faltan completar.

Una vez descargado, el documento debe ser llevado al centro de salud y, en caso de corresponder, a la escuela para su validación. Luego, se debe subir una imagen clara del formulario completo al sistema para finalizar el trámite.

Cumplir con este paso antes de que termine 2026 es clave para asegurar el cobro del dinero retenido.