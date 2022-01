El día que Pablo Echarri adelantó la complicada situación actual de Fabián Gianola

Así fue que, sentado en el living del ciclo que por entonces conducía Jorge Rial para hablar de su gestión en Sagai, la pareja de Nancy Dupláa disparó duro contra Gianola: "Es un pésimo compañero, siempre puso en tela de juicio nuestra honestidad, fue cruel y sanguinario con nosotros. Es un mentiroso serial, falso como billete de tres pesos”.

En tanto, sobre la relación de Fabián Gianola con sus colegas del medio volvió a disparar dejando entrever su accionar: "Este compañero ha sido muy dañino, no hay casi posibilidad de retomar o de limar asperezas. Es un tipo muy poco querido por actitudes horribles, espantosas que no enumeraré acá, pero que todos nosotros conocemos... podría hacerte: 'a ver, ¿cuál es la que vos conocés?' y podríamos armar un abanico”.

Una ex participante de Gran hermano se sumó a las denuncias de acoso contra Fabián Gianola

Griselda sánchez participó en la cuarta entrega del reality en 2016 y luego de eso compartió algunos trabajos con Gianola en los que no la pasó nada bien. "Era muy asqueroso... Cuando me saludaba, casi que me besaba la comisura de los labios. Si le decía algo, me hacía quedar como que lo estaba imaginando", dijo la mujer a la web de TN.

"Tenía 'la mano loca', si te tocaba el cu... era ‘sin querer’. Cuando me llamaba para pasar un texto, siempre estaba en bóxer, con las piernas abiertas. Yo iba cambiada y maquillada para no tener que repasar la letra en su camarín", contó sobre su experiencia laboral con él. Y, aseguró al respecto: "Para mi fue tortuoso. Estuve triste durante mucho tiempo y me dijeron que no hablara porque él tenía muchos años de carrera y yo era nueva".

griselda sanchez fabián gianola.jpg La ex Gran Hermano, Griselda Sánchez, se sumó a las denuncias contra Fabián Gianola y contó públicamente su traumática experiencia con el actor.

Viviana Aguirre y Fernanda Meneses son las dos actrices que comenzaron la causa contra el actor. Fabián Gianola fue llamado por la Justicia pero no se presentó y ahora sigue sumando denuncias. Si bien el actor se negó a declarar, hizo un descargo por medio de un video en el que aseguró que está 'tranquilo' porque se considera inocente. En la Justicia investigan las pruebas y siguen reuniendo testimonios.

Al actor le dieron la eximición de prisión pero le impusieron una perimetral para que no pueda acercarse a las denunciantes. En tanto, en el plano lo laboral fue desplazado de la obra que iba a estrenar este verano junto a Claribel Medina en Carlos Paz.