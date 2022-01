Otra denuncia por abuso podría complicar a Fabián Gianola

Embed

Lo que denuncia la empleada doméstica es que él la invita a conocer su vivienda cuando la esposa de Fabián Gianola estaba de viaje. Según su relato, que apenas entró, el actor “habría cerrado la puerta intempestivamente y habría empezado a besarla, a manosearla, a decirle que quería tener relaciones con ella".

“La única forma que encontró de sacárselo de encima fue decirle de alguna manera que consentía esa relación pero que, como los patrones estaban al lado, le dijo ‘dejémoslo para otro día’. Se lo sacó de encima y se fue”, dijo Mónaco. El periodista destaca que la denunciante “cuenta detalles horrendos e impublicables”.

El testimonio de Griselda Sánchez contra Fabián Gianola

Griselda Sánchez, ex participante de Gran Hermano, se sumó a la lista de mujer que denuncian a Fabián Gianola por acoso e incluso abuso. Griselda participó en la cuarta entrega del reality en 2016 y luego de eso compartió algunos trabajos con Gianola en los que no la pasó nada bien.

"Era muy asqueroso... Cuando me saludaba, casi que me besaba la comisura de los labios. Si le decía algo, me hacía quedar como que lo estaba imaginando", dijo la actriz a la web de TN.

"Tenía 'la mano loca', si te tocaba el cu... era ‘sin querer’. Cuando me llamaba para pasar un texto, siempre estaba en bóxer, con las piernas abiertas. Yo iba cambiada y maquillada para no tener que repasar la letra en su camarín", contó sobre su experiencia laboral con él.

Y, luego fue contundente al respecto: "Para mi fue tortuoso. Estuve triste durante mucho tiempo y me dijeron que no hablara porque él tenía muchos años de carrera y yo era nueva".