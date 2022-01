Los gestos de Mariano Caprarola sobre la adicción de Maradona que genera enojos

El cuadro fue visto por el periodista Gonzalo Vázquez quien contó que tuvo dudas el primer día que lo vio por lo que tuvo que volver a repetir su experiencia y confirmó que el gesto aludía a la etapa más oscura de Diego Maradona.

¿Qué dijo Mariano Caprarola sobre el homenaje a Diego Maradona?

El protagonista del cuadro, Mariano Caprarola, habló con Intrusos sobre los gestos que hace durante el espectáculo que se presenta en Mar del Plata.

"Yo soy muy amigo de la familia de Diego, de Claudia (Villafañe) y de las chicas (Dalma y Gianinna). Cuando me lo propusieron lo quise hacer con mucho respeto. Soy una persona que no consumo y no sé los tips de la persona que toma. Y tampoco quería hacerle una falta de respeto a Diego porque era un tipo muy amoroso, y no quería reírme de un pasado que podemos tener todos sin darnos cuenta", argumentó Mariano Caprarola sobre su polémico cuadro.

Y añadió: "Son tocs que fui buscando, que tiene que ver con las adicciones, en el momento de descontrol de Diego, que era cuando estaba en Punta del Este, que lo internaron en el Cantegril, casi con un infarto por completo, yo fui a verlo, no se podía entrar pero Claudia me hizo pasar. Eso es lo que quiero recordar de Diego. No creo que la familia se enoje por saben que lo quiero mucho. Lorena (Liggi) se fijó en armar pantallas, lo que se ve es respeto, lo hago con mucho respecto".

El enojo de Mariano Israelit, amigo de Diego Maradona, por el homenaje de Mariano Caprarola

El amigo íntimo de Diego Maradona, Mariano Israelit, se puso en contacto con una de las panelistas de Intrusos, Maite Peñoñori, y se mostró furioso por el cuadro de Mariano Caprarola en la revista marplatense.

"Estoy indignado, es patético e indignante, homenajear es algo lindo, esto que hizo es una vergüenza, mostrar y gesticular de muy mal gusto, un cachivache total, repulsivo", dijo el amigo íntimo de Diego Maradona, Mariano Israelit.

El plagio de Mariano Caprarola a Aníbal Pachano

Virginia Gallardo, panelista de Intrusos, dijo que es cuadro fue inspirado afanosamente en uno que Aníbal Pachano le hizo a hacer a ella en calle Corrientes. Dijo que es una copia y que le extrañaba que Lorena Liggi lo reproduzca tal cual en una obra en Mar del Plata.