Murió Martín Carrizo, el hermano de Caramelito que padecía ELA

Martín Carrizo

Carrizo formó parte de la banda de rock Los fundamentalistas del aire acondicionado que lidera el Indio Solari. También tocó con Gustavo Cerati. Tenía una amplia y destacada trayectoria musical. Su estado de salud se había deteriorado mucho en las últimas semanas.

Este martes, Caramelito confirmó el triste desenlace de su hermano con un sentido posteo en Instagram para despedirlo.

martin carrizo.jpg

"Decime por favor por dónde sigo. Gracias queridos y queridas por tanto cariño, ayuda y apoyo incondicional. Le hicieron muy bien cada día. Infinitas gracias", indicó la conductora.

Y agregó: "Martín falleció hoy 11 de enero a la madrugada. Su amor, su sonrisa, su música queda en nosotrxs para siempre. De arriba nos están cuidando".

martin carrizo 1.jpg

El mensaje de Martín Carrizo por su cumpleaños número 50

Hace apenas una semana, el músico Martín Carrizo cumplía 50 años y dejó un fuerte mensaje en las redes: "Hoy es mi Cumpleaños!!! La verdad pensé que no pasaba de Navidad pero acá estoy, estoy terminando de trazar un nuevo protocolo para seguir buscando mi cura definitiva. El 2022 me da muchas esperanzas!!! Sigo latiendo y respirando. Les dejo este video, a mi me encanta perdón el sonido esta grabado con una camarita de fotos!! Los amo y Feliz 2022", escribió el baterista.