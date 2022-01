Yanina Latorre, indignada por el austero regalo que le hizo Diego.

Embed

Según contó en unas de sus historias, Diego siempre aprovecha los viajes para hacer compras. "Logré venir al shopping... ¿quién se compra? Él", expresó la panelista, indignada con la situación y agregó: "Estoy esperando que se pruebe 80 trajes en Hugo Boss".

A los pocos minutos, Yanina reposteó un video de su marido mostrando las bolsas con los trajes que se compró.

"A Yanina todavía no le compré nada... Bueno, alguna pequeña cosita le compré", dice Diego en la grabación. "Sí, dos bombachas", agrega Yanina. "¡Dos bombachas... y en Miami!", exclama el ex futbolista. "Tres empandas...", remata la rubia, que no podía creer haberlo esperado tanto para irse prácticamente con las manos vacías.

Yanina Latorre adelantó que trabajará con Ángel de Brito en 2022

En diciembre, Ángel de Brito sorprendió a todos al anunciar el fin de Los ángeles de la mañana. El conductor precisó que el programa termina y, según explicó, no seguirá en la pantalla de El Trece, pese a que aún tiene un contrato por un año con Mandarina, la productora de Mariana Fabbiani.

“Primicia: el 31/12 termina LAM, mañana viernes les cuento todo en #LAM”, fue el mensaje que subió a su cuenta de Twitter para compartir la noticia con sus seguidores.

Tras haberse despedido al aire, Ángel de Brito disfruta de unas merecidas vacaciones en Uruguay.

image.png

Su futuro, aún es incierto. Son varias las ofertas que evalúa para hacer TV.

De todos modos, Yanina Latorre anticipó que seguirá trabajando junto al periodista en 2022.

"Ya arreglé con De Brito de palabra. Estoy adentro en lo que se viene. Yo voy con Ángel de Brito a donde sea, él me dijo 'confiá en mí'", reveló la angelita en diálogo con Parati.com.ar.