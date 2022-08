A 19 años, Miguel Habud recordó su escandalosa separación de Valeria Lynch: "A ella no le gustó que..."

miguel habud captura.jpg El actor Miguel Habud habló de su escandalosa separación de Valeria Lynch, allá por 2003, en el programa Mamás Felices.

“No le gustó que yo me fuera de su vida. Por eso intimó el juicio, sino no hubiera existido el juicio. Si dos personas terminan bien, se pueden sentar en un café a hablar y resolver los números de lo que fuera de la manera más tranquila”, afirmó para referirse a su ex pareja.

En cuanto a los rumores de infidelidad que había deslizado por aquel entonces Valeria Lynch, como motivo del quiebre de la relación, el Habud lo negó asegurando: “Cuando vos terminás una relación, podés llegar a decir cualquier cosa; pero la realidad es que se terminó porque la pareja no funcionaba, esa es la verdad”.

Por qué Valeria Lynch llevó a la Justicia a Miguel Habud

En tanto, sobre por qué aquella historia de amor terminó enfrentándolos en la Justicia, Miguel Habud explicó que fue Valeria Lynch quien quiso dirimir todo mediante abogados. “Yo no necesitaba conciliar, yo no estaba enojado, la del enojo fue siempre ella, entonces el juicio lo provocó ella, lo perdió porque ella lo quiso hacer, no tenía ningún sentido. Era una división de algo que habíamos comprado juntos y se podía separar, así me fui yo”.

habud lynch.jpg Habud recordó que fue la cantante quien llevó la ruptura sentimental a la Justicia.

Otra de las cosas que el actor dejó bien en claro fue que lo que más le dolió fue que se metiera con su trabajo. “Todo vino después, cuando vino el tema de Víctor Victoria, a mí no me gustó que me dejaran sin trabajo. Nadie se mete con el trabajo de otro, en este medio es muy jorobado meterse con el trabajo de otra persona”, remarcó.

“Con los años y con los reportajes, así como estoy hablando con vos, otros colegas tuyos me han dicho que han sabido de intentos de que yo no trabajara en algunos lugares. Evidentemente una persona enojada puede llegar a hacer cualquier cosa. El tema es que si yo estuve en el aire hablando de este tema, fue porque me empujaron la verdad porque yo el juicio lo hubiese evitado de todas las maneras”, concluyó Habud.