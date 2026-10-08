A Barby Franco se le escapó la secreta decisión de Pampita en su relación con Martín Pepa: "Se va a..."

Fue allí cuando Franco reaccionó y, en una suerte de acto reflejo, lanzó: "¡No! ¡Está re bien con Pepa, no la chucees! Se va a casar...", claro que en ese mismo instante se dio cuenta que estaba metiendo la pata. Pero ya era tarde, porque inmediatamente Natalie Weber reparó en su frase y le repreguntó. Así, Barby no pudo más que salir corriendo del panel entre risas nerviosas para salir del paso.

Acto seguido, Sabrina Rojas anunció la involuntaria primicia de su compañera e inmediatamente Martín Salwe reparó en un reciente posteo de Pampita con una estrofa de la canción de Soda Stéreo 'Zona de promesas', junto a un emoji de dos manos rezando y otro de una novia.

Cuál es la estrofa que compartió Carolina con la que de manera solapada transmitió su alegría por el próximo paso que dará junto a Pepa: "Mamá sabe bien, perdí una batalla - quiero regresar sólo a besarla - no está más ser mi dueño otra vez - ni temer que el río sangre y calme - al contarle mis plegarias - mamá sabe bien, pequeña princesa - cuando regresé, todo quemaba - no está sumergirme otra vez - ni temer que el río sangre y calme. sé bucear en silencio - tarda en llegar, y, al final, al final hay recompensa".

De esta manera, al quedar descubierta la buena nueva de Carolina Ardohain, Sabrina Rojas le habló directamente al novio de Pampita y le hizo saber: "Yo te digo algo Martín Pepa... Vos la hacés sufrir y se pudre. Te vamos a buscar el país entero. Amala fuerte, que se lo merece".

Cómo comenzó el romance de Pampita y Martín Pepa

Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa comenzaron su historia de amor en octubre de 2024, poco después de la separación de la modelo y Roberto García Moritán. Aunque el vínculo se hizo público varios días más tarde, ambos ya se conocían desde mucho antes.

Pampita y Pepa son oriundos de La Pampa y habían coincidido durante un viaje de egresados. Sin embargo, durante años no existió chande alguna de iniciar una relación porque siempre alguno de los dos estaba en pareja. El reencuentro se produjo en una peregrinación a Luján, donde la modelo volvió a cruzarse con la madre del polista.

Según relató Pampita, fue la mujer quien la animó a acercarse a su hijo. A partir de entonces, la conductora y el polista comenzaron a intercambiar mensajes y a mantener videollamadas, ya que él residía en Estados Unidos.

La primera cita ocurrió cuando Pampita lo invitó a tomar el té. La charla se extendió durante aproximadamente tres horas y, aunque después ella intentó restarle importancia al encuentro con un mensaje en tono de broma, Pepa continuó acercándose. El polista le envió flores, la llamó con frecuencia y viajó para verla.

El romance tuvo su primera aparición pública a fines de octubre de 2024, cuando ambos compartieron un palco en el Teatro Colón. Poco después fueron fotografiados juntos en un partido de polo, donde se mostraron sonrientes y cómplices. Esas imágenes terminaron de confirmar una relación que había comenzado de manera inesperada, pero que tenía una historia previa marcada por varios reencuentros.