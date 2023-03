A días de su casamiento, Andrés Nara y Aicia Barbarsola sorprendieron anunciado que esperan un hijo

Al tiempo que la bailarina reposteó la historia virtual de su flamante marido reafimando sus palabras: "El conocerte marcó un antes y un después en mi mundo. Y sin duda hoy más que nunca el amor de vida! Estoy feliz y ya tenemos nuestro gran secretos. Te amo Andrés Nara".

Historias Andrés Nara y Alicia Barbasola enigmático esperán un hijo.jpg

Claro que luego confirmaron abiertamente que están esperando un bebé. “¡Estoy embarazada! Es muy reciente, pero lo buscamos con mucho amor”, le confió Alicia Barbasola a Teleshow.

Al tiempo que detalló: “Me tenía que venir ayer y, como me sentía rara hacía unos días, con Andrés dijimos de hacer un test. Porque la verdad es que nosotros desde el mes pasado que decidimos no cuidarnos y dejar que llegue cuando llegue. ¡Y llegó así! Es una bendición”.

En tanto, Andrés Nara agregó: “¡Llegó la feliz noticia! Alicia se hizo el test que le dio positivo, así que estamos con ansias y muy contentos. Porque aparte era un bebé buscado. Nosotros, realmente, queríamos tener un hijo. ¡Nos superó la rapidez con que llegó, pero bienvenido sea! La verdad es que estamos muy contentos”, mientras se hizo eco de algunos memes virtuales que dieron cuenta que así Wanda tendrá un hermanito.

2.jpg

La intimidad del casamiento de Andrés Nara y Alicia Barbasola: Wanda y Zaira, las grandes ausentes

Este 14 de febrero, el día de los enamorados, no fue uno más para Andrés Nara, quien una vez más decidió apostar al amor y tras apenas tres meses de relación se casó con la actriz y modelo Alicia Barbasola.

La ceremonia en la que el papá de Wanda y Zaira dio el sí se realizó en un imponente salón de General Pacheco y el "Dress code" fue elegante sport.

Andres Nara

Entre los presentes estuvieron muchos de sus familiares y allegados, pero llamó la atención las ausencias de Wanda y Zaira Nara, e incluso de Nora Colosimo, madre de las hermanas y ex de Andrés.

A pesar de que Alicia contó que tuvo una excelente conexión con las mujeres más importantes en la vida de Nara, a tal punto que Nora habría dicho que quería asistir al evento: “Ella nos dijo que quiere estar. Pegamos muy buena onda el otro día, cuando Andrés me presentó oficialmente con las chicas”, señaló Barbasola.

Andrés Nara

Crédito: RS FOTOS