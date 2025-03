A qué se dedica Vicky, la hermana desconocida de Catherine Fulop que vive en Estados Unidos

Lo cierto es que ella actualmente reside en La Florida, Estados Unidos, donde construyó una carrera en la enseñanza musical y trabaja para una reconocida escuela llamada The Players.

"Es una verdadera genia. En los encuentros familiares siempre se le pide que muestre su talento, y lo hace de una manera divina", comentó Ova en alguna ocasión cuando le preguntaron acerca de Victoria.

De todas formas, pese a la importancia que tiene su nombre en Estados Unidos, la hermana de la actriz decidió mantener un perfil reservado ante los medios argentinos. “De ella siempre se supo poco y nada por una decisión personal”, explicó Catherine.

victoria hermana de Catherine Fulop

El certero dardo de Catherine Fulop a Gabriela Sabatini por su faltazo a la boda de Oriana y Dybala

Gabriela Sabatini fue sin duda la gran ausente al casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, lo que destapó una interna familiar por la cual la ex tenista está distanciada.

En este sentido, en charla con el ciclo Intrusos, América TV, Catherine Fulop se refirió a este tema y lanzó un sútil y contundente palito contra la hermana de Ova Sabatini.

"Fue tan bello, la ceremonia fue súper emotiva. El Ova estaba muy feliz porque lo conoce a Paulo y tienen una muy linda relación", dijo la actriz sobre la boda de su hija y el futbolista.

Y sobre la ausencia de Gabriela Sabatini al evento, explicó: "No voy a hablar de ella pero sobre todo por respeto a mi esposo que merece todo el cuidado y el respeto con respecto a este tema porque el más doliente acá es él, porque todos los demás somos casi de palo".

"Realmente prefiero no hacer ningún comentario, no tengo nada para decir", insistió Cathy. Y luego lanzó picante: "Lo que sí se es que en el casamiento de mi hija no faltó nadie, estuvimos todos los que la amamos y queremos que ella sea feliz, eso es lo único que me importa".

"La vida es así a veces uno la tiene que aceptar. Lamento mucho todo lo que a mi marido le está pasando", remarcó Catherine Fulop sobre la evidente interna familiar.