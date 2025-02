El drama de Catherine Fulop en medio de su recuperación por una cirugía

"No sé si es que hay un virus o fue realmente el yogurt que tenía en mi casa. Un yogurt griego que tenía un mes de vencido. Vencía el 26 de enero... estamos a 20 de febrero... Ahora cayó el Ova", comentó en un vídeo.

En el mismo vídeo, mostró su mano en recuperación con una pequeña cinta y aseguró que ya fue a sacarse los puntos con su doctor. "Quedó divina la manito", expresó.

"Se ve que te da después, no se como es la cuestión. Total que ya estoy bien, estoy mejor, con mi manito también haciendo un poco de todo, no se me duerme más y tratando de agarrar fuerza otra vez", finalizó.

Embed

Catherine Fulop recordó la emoción de Ova Sabatini en la boda de su hija Oriana con Paulo Dybala

Catherine Fulop estuvo este domingo en Noche al Dente (América TV), habló de la boda de su hija Oriana y recordó el momento en el que Ova Sabatini quebró en llanto al escuchar las dulces palabras de Paulo Dybala en la ceremonia.

"Lo más hermoso fue la ceremonia, todo lo que ellos se dijeron, cuando hacen los votos. Fue tan hermoso lo que él dijo, porque capaz esperárselo de Ori... ella es un ser muy sensible, escribe muy bello, es artista, pero él que es futbolista...", comenzó diciendo Fulop.

"Sí, sin tantas herramientas para expresarse", le comentó el conductor Fer Dente. "No, mi amor, se mandó un discurso. Mi marido lloraba. No sé si voy a contar una infidencia...", siguió la actriz.

Ahí, Dente le pidió que lo contara y Fulop reveló qué fue lo que dijo Dybala en medio de la boda. "Él le dice 'mi papá va a estar muy orgulloso de mí desde el cielo pero no por mis logros futbolísticos sino por la mujer que elegí para que me acompañe en mi vida'. Ova cayó redondo", expresó.

"Me mataste, voy a llorar yo", dijo el presentador.

Además, contó las palabras que dijo su hija. "Ori hizo una historia, una cosa muy atípica en los votos. Ella empezó contando cuando niña que se puso un velo, el velo cuando yo me casé, ella jugaba con ese velo y la ilusión que a ella le hacía casarse. Y después cómo la vida a veces te va golpeando, y los chicos y las redes sociales te van vaciando. Y ella dijo que cuando se encontró con Paulo era un 'cascarón vacío' y como que él la fue llenando".