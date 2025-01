Afirman que Gastón Edul está saliendo con una ex Gran Hermano y desató la furia de Nati Jota

Este viernes en El ejército de LAM (Bondi Live), Pepe Ochoa contó detalles del presente sentimental de Gastón Edul y Nati Jota: "Tuvieron su momento pero terminó sucediendo que no conectaban y a mi lo que me dicen es que ella quedó más enganchada que Gastón quien le hizo un vacío. Actualmente no la suelta porque entiendo que Edul es un piratón. Está con todas y a Nati tampoco lo deja soltar. Entonces, él la tiene ahí, picando".

El panelista de LAM señaló que el clima entre ellos es tenso y, de hecho, la conductora de Olga le habría hecho un reclamo al aire. "Esto terminó impactando en el programa porque hubo un reclamo. Porque cuando se volvieron a juntar en Mar del Plata, Nati le dijo al aire : 'Hay algo que a mí no me gusta... que te chamuyes mujeres usándome'", detalló.

Finalmente, Ochoa reveló que el periodista estaría iniciando un romance con Sabrina Cortez. "El fin de semana anterior al programa de Olga en la Costa, él se encontró con una mujer famosa. Estuvo con ella varias veces y eso lo tengo confirmado. Y esta mujer, de alguna manera, es la que desata el conflicto que entre Gastón y Nati, que está un poco celosa", cerró y dio el nombre de la ex Gran Hermano.

Embed

Gastón Edul se cansó de las especulaciones y reveló qué pasó con Cande Molfese

Después de que quedara eliminado de Bake Off Famosos (Telefe), Gastón Edul estuvo en Cortá por Lozano (Telefe) y reveló si pasó algo con su compañera de reality, Cande Molfese.

Cabe recordar que hace un tiempo al periodista deportivo se lo había vinculado románticamente con Nati Jota, y en medio del éxito del certamen de pastelería, se lo relacionó con Ángela Leiva y Molfese.

En la entrevista con Vero Lozano, Edul se refirió a la foto que se filtró de él con Molfese saliendo juntos de la fiesta del reality. "En esa foto estábamos todos. Está zoomeada", aseguró el comunicador.

"Me llevo bárbaro con Cande", afirmó y sostuvo: "Obviamente me parece linda, pero no tengo ganas de estar en una relación ahora".

"Si estuviese con ella, lo diría sin problemas", agregó el exparticipante de Bake Off.