Afirman que Sebastián Yatra y Aitana se separaron: el escandaloso motivo

En este sentido, Antolín amplió: “Cuando Yatra conoce a Aitana, ella era participante de Operación Triunfo y fue creciendo a tal punto que Sebastián ha sentido todo este tiempo celos de ella”.

Y siguió: “A mí no me entra en la cabeza lo que ha sucedido acá. Si una persona tiene celos de su pareja tiene un problema muy grave, tu tienes que ayudarla a tu pareja, cuando estás a gusto y feliz con esa persona no pensás eso que él si pensaba, cuando estás compitiendo con tu pareja es gravísimo”.

A continuación el periodista informó que “la decisión de la separación fue tomada de mutuo acuerdo” y resaltó que “la relación hacía rato no venía bien” aunque “el problema lo tiene él y no ella”.

“Él vio a Aitana cuando ella era una concursante de un programa y hoy en día ella es un fenómeno y eso a él no le gusta. Además, la relación de ellos empezó mal porque cuando Sebastián se pone de novio con Aitana todavía tenía una relación con Tini Stoessel”, resumió.

Vale recordar que la última vez que se vio a Sebastián Yatra y Aitana juntos fue en el concierto de Karol G en el Estadio Santiago Bernabéu, el pasado 21 de julio. Las especulaciones sobre una ruptura se intensificaron cuando Aitana fue vista llorando durante su actuación en el Festival Arenal Sound. En su emotiva presentación, la española señaló que, aunque algunos momentos de la vida son intensamente maravillosos, a veces también llegan a su fin.

image.png

Natalie Weber destrozó a Sebastián Yatra tras sus polémicos dichos: "Payaso"

Sebastián Yatra recientemente dio su parecer sobre lo que piensa de la infidelidad, y parece que a Natalie Weber no le gustó nada su opinión y reaccionó furiosa.

El cantante colombiano había manifestado en una entrevista que le resultaría difícil ser fiel durante muchos años. “Yo siempre he sido fiel, pero por naturaleza... Mi máximo en una relación ha sido un año”, había expresado.

“Si tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar. Me darían ganas de ser infiel. Me daría ganas, aunque esté enamorado de alguien”, había revelado.

En Desayuno Americano (América TV), Weber se refirió a los dichos del músico: “Sebastián Yatra estuvo hablando de la infidelidad. Pobre Tini, pobre todas las que salieron con él. Dijo que como máximo puede estar sin ser infiel un año…”.

“Bueno, lo blanqueó. Está bien... Yo aplaudo la sinceridad”, opinó Pamela David y Weber agregó: “Primero, hashtag: Yatra sos un payaso. Segundo, tenés que agradecer que Tini y Aitana te dieron bola. Tercero, qué es esto de ‘no se puede dejar de vivir’”.

“Si estás en una relación con alguien no quiere decir que dejes de vivir. ¿Tenés que ser infiel o tenés que tener relaciones sexuales con otra persona que no sea tu pareja? Un año (puede ser fiel) ¡Qué tupé que tiene Yatra! ¿Por qué no se dedica a hacer música?”, disparó la modelo.

Embed

El polémico comentario de Sebastián Yatra: "Me dan ganas de ser..."

Sebastián Yatra dejó sin palabras a más de uno con su confesión más íntima y sorprendente, con la que ha conseguido no dejar indiferente a nadie.

El colombiano estuvo como invitado al pódcast de Vicky Martín Berrocal "A solas con", en la que se mostró más sincero que nunca y habló de su parte más personal e íntima y también de su forma de entender el amor y de afrontarlo.

El ex de Tini contó que cuando era un niño era especialmente tímido, sin embargo, con los años fue venciendo esa timidez y a los 21 años vivió su primera relación estable con una chica colombiana a la que dedicó 'No hay nadie más'.

Más tarde, conoció a Julia, quien le inspiró para componer su tema ‘Cómo mirarte’, aunque reconoce que hasta el momento solo estuvo enamorado en dos ocasiones, Yatra conoció el amor de la mano de sus dos parejas más conocidas: Tini y Aitana.

Su relación con la artista argentina llegó a su fin tras la pandemia, mientras que su noviazgo con la intérprete de ‘Las Babys’ terminó el pasado mes de noviembre tras un año juntos.