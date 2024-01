Sebastián Yatra sorprendió al hablar de los rumores que decían que engañó a Tini Stoessel con Danna Paola

"Cuando una relación de este tipo se hace tan grande, es emocionante, porque es como una película romántica y tú eres el protagonista. Pero también ves que solo eres parte de esa historia. Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso. Sentí que perdía mi individualidad", reflexionó.

El artista también se refirió a las versiones que indicaban que engañó a Tini Stoessel con Danna Paola. "Nunca he abordado ese tema porque fue difícil... Danna y yo nunca intercambiamos mensajes de coqueteo en ningún momento".

El artista también se refirió a las versiones que indicaban que engañó a Tini Stoessel con Danna Paola. “Nunca he abordado ese tema porque fue difícil... Danna y yo nunca intercambiamos mensajes de coqueteo en ningún momento".

Y cerró: "Sin embargo, creo que hoy aún hay gente que piensa que estuve con ella. De repente, me convertí en el villano de la película, sin motivo aparente. Recibí muchas críticas. Me preocupa lo que piensa la gente. También me importa lo que es justo, correcto o incorrecto, y sentí que no lo merecía".

Danna Paola le prestó su voz a "Raya", la nueva heroína de Disney.

Se filtró una foto que confirmaría la reconciliación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Desde hace varios días, se dice que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul están juntos otra vez. Aparentemente, la cantante y el futbolista estarían manteniendo una relación en secreto para evitar la exposición a los medios.

Y mientras Tini disfruta de unas vacaciones paradisíacas en la playa con amigas, una pista en redes sociales habría delatado su reconciliación con De Paul.

Según informó Estefi Berardi en Mañanísima, “Hace semanas que empezaron a aparecer coincidencias entre Tini y De Paul. Los dos se tiñeron de platinado al mismo tiempo, se hicieron trencitas… Él, supuestamente, estaba en plan reconquista porque quería volver con ella”.

“Ayer estaba mirando Instagram y veo que Tini subió un carrusel de fotos. Empiezo a mirar y veo una imagen de la playa donde está escrito en la arena ‘Tini te amo’. Lo que me llamó la atención es que se ve claramente la mano de un varón en su pierna. Yo estoy segura que estos nudillos más grandes son de hombre”, remarcó la panelista.

Y su compañero, Lucas Bertero observó: “¿No será que ella se ama tanto que se escribe estas cosas?”. “No, es una mano de varón. Empecé a buscar fotos de las manos de Rodri De Paul y llegué a la conclusión de que se parece mucho a la de la foto”, señaló Berardi.

Por su parte, Majo Martino analizó las imágenes de Tini con las fotos del futbolista y destacó: “Sí, son parecidos los nudillos”. De esta manera, todo indicaría que Stoessel y De Paul volvieron.