Las señales que indican que Sebastián Yatra se acerca a Tini Stoessel tras separarse de Aitana

"Hace unos días, Yatra estuvo en un recital, él presenta un tema, que le escribió a Tini, y dice unas palabras, que hacen sospechar que estarían volviendo", advirtió la panelista.

Embed

Además, Paula Varela mencionó que fue llamativo cuando él confirmó la ruptura de Aitana. "En una entrega de premios, le preguntaron por Aitana, y él dijo: 'hace un mes que estoy separado'. Lo que me dicen a mí es que Tini no quiere quedar pegada... no quiere que digan que fue una tercera en discordia, como le pasó con De Paul y Camila Homs", agregó.

Por último, la panelista mencionó que el colombiano le habría mandado mensajes a la ex Disney cuando se enteró que terminó su noviazgo con Rodrigo de Paul. "Cunado ella se separa, Yatra volvió a la carga", sentenció.

Embed

La nueva coincidencia entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel que alimenta los rumores de reconciliación

Desde hace varias semanas se viene hablando de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Los rumores indican que habría un reconciliación entre el jugador y la ex chica Disney. Algunas pistas en las redes alimentan ese rumor.

Tras la victoria de Argentina frente a Brasil en el Maracaná, el futbolista aprovechó los micrófonos de la tv argentina para dedicarle el triunfo a "alguien muy especial". Rápidamente, todos interpretaron que estaba haciendo referencia a Tini Stoessel.

“Estamos muy contentos. Hicimos historia otra vez. Somos los primeros que le ganan a Brasil acá. Una vez más este equipo demostró que tiene unos huevos bárbaros”, expresó Rodrigo luego del gol de Nicolás Otamendi, con el que le ganaron a Brasil.

En el cierre, el ídolo hizo un balance, que incluyó un mensaje para una persona "especial". “Para mí, con respecto a la Selección ha sido un año redondo y al final dejame agradecerle a una persona que la quiero mucho, que espero que lo haya visto al partido. Y esto también es para esa persona, ¡chau!”, remató.

image.png

Como si esto fuera poco, en las últimas horas, Estefi Berardi encontró una llamativa coincidencia en posteos del futbolista y la cantante en Instagram. La panelista de Mañanísma advirtió que Rodrigo y Tini usaron la misma pulsera, lo que haría pensar que hubo un reencuentro.