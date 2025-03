Alejandra Maglietti contó su experiencia con un tratamiento de fertilidad antes de quedar embarazada: "Es..."

Más adelante, la nieta de Mirtha Legrand le preguntó a Maglietti si había congelado óvulos y ella le respondió que sí pero admitió que no los utilizó.

“Fue natural, están ahí guardados, uno nunca sabe. Yo, por las dudas, voy a seguir pagando la manutención porque se paga por año”, explicó.

“En su momento fue para mí una experiencia muy buena el hecho de poder crio preservar, lo hice por precaución", agregó y explicó: “Yo estaba en un viaje y me tocó sentarme con una médica y me empezó a contar que su hija lo había hecho y me dijo que estaba bueno, que era una nueva oportunidad porque dejó de ser experimental en 2012, es una herramienta súper nueva para las mujeres”.

Por último, Alejandra opinó: “Está muy bueno porque hace que el reloj biológico deje de ser un problema. Yo hablo por mí, en mi caso lo viví como algo muy copado. Mi mamá y mi abuela no tuvieron la oportunidad”.

Ale Maglietti reveló el insólito antojo que le dio durante el embarazo

Esta semana, Ale Maglietti compartió la mejor noticia con sus compañeros en Bendita. La panelista anunció que está esperando su primer bebé. "Mi sueño era formar una familia", expresó, emocionada.

En una nota con Puro Show (El Trece), la panelista contó cómo está tras haber dado a conocer la gran novedad. "Tuve náuseas, un poco de mareos y me siento hinchada. Me habían advertido que esto podía pasar", comentó.

Ale sorprendió al mencionar que tiene un antojo bastante extraño. "Hace calor y me da ganas de comer tomate.... tengo antojo de tomates. ¡Peor antojo no me podía tocar!", expresó.

La panelista reveló que el embarazo llegó de forma inesperada, pero en el momento ideal: "Era un deseo que tenía, pero no era una búsqueda activa. Yo quería un compañero. Ese era mi primer deseo".

En ese sentido, Ale señaló que con su pareja estaban en la misma sintonía, con las ganas de armar una familia. "Los dos tenemos la misma edad, la misma profesión y queríamos armar una familia. Se dio todo de la mejor manera", manifestó.

Al finalizar, la panelista destacó que en el medio todos fueron muy respetuosos porque guardaron la noticia. "En el medio portaron muy bien conmigo. Muchos colegas me mandaron mensajes preguntándome, sabían que estaba embarazada, pero yo no lo quería contar porque quería estar muy segura y nadie lo comentó antes", resaltó.