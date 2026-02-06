Acusaciones y denuncia: la feroz interna entre la hija de Ricardo Iorio y su viuda

"La información es que este causa no tiene nada que ver con la división de la herencia sino que pasa al fuero penal porque Fernanda va a iniciar acciones legales contra Daiana, la mayor de las hijas de su ex marido", amplió Luis Bremer sobre la tensión entre una de las hijas de Ricardo Iorio y quien fuera la mujer de su padre durante 24 años.

La firme aclaración de Daiana sobre su vínculo con la viuda de Ricardo Iorio

Desde su cuenta de Instagram, Daiana Iorio, hija mayor del cantante Ricardo Iorio, compartió un posteo remarcando que no tiene ningún tipo de contacto con Fernanda, la viuda de su papá.

"No tengo ningún tipo de relación con la viuda de mi padre Fernanda García ni con su pareja Juan Pablo Rey", explicó en la imagen de la publicación.

Y luego detalló las diferencias que mantiene con la viuda del músico: "Quiero dejar esta aclaración ya que han circulado videos donde se ve a este hombre en la casa de mi padre, con sus cosas, que es un lugar al que yo no he ido después de su fallecimiento. No tengo ningún tipo de relación con estas personas, no tenemos absolutamente nada en común (ni amistades ni convicciones)".

"Me parece oportuno destacar que soy una mujer de familia, profundamente católica, que considero que la carrera, obra y mensaje de mi padre no se puede circunscribir a un momento dado, sino que es la suma de 61 años de existencia con todas las vivencias y conocimiento a los que estuvo expuesto a lo largo de todo su recorrido", explicó firme.

Y siguió: "De ninguna manera puede ser poseído por nadie por el motivo que sea (ni económico, ni político, ni el que fuere), sino que es su mensaje, sin traducciones innecesarias de ningún tipo, el que pertenece a quienes le prestan oído. Su memoria sin lugar a dudas descansa al resguardo de aquellos que no lo traicionaron nunca".

"Actos lamentables que buscan amedrentar a los más débiles, como la negación u ocultamiento de la realidad, las versiones paralelas, la manipulación, no sólo no conducen a la paz sino que buscan deslucir deliberadamente todo aquello por lo cual él luchó a lo largo de su vida", cerró contundente la hija de Ricardo Iorio.