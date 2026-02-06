La consagración menos pensada para Fátima Florez tras el escándalo en Mar del Plata
Fátima Florez fue homenajeada en “Reinas sin corona” tras la polémica en Extasis, donde iba a ser nombrada embajadora del lugar LGBTIQ+.
6 feb 2026, 09:00
Fátima Florez atraviesa días intensos. Primero, la sorpresa: fue bajada del evento en el boliche marplatense Extasis, donde iba a ser nombrada embajadora del lugar LGBTIQ+. Sin embargo, el reconocimiento llegó por otro camino y en un escenario inesperado.
En el teatro de la peatonal San Martín, Fátima Florez y Marcelo Polino fueron invitados especiales de “Reinas sin corona”, el espectáculo de transformismo dirigido por Alex Grudke.
La presencia de la imitadora tuvo un sentido particular. “Los invité porque son populares. Fátima es una drag queen consagrada, todos queremos ser Fátima. Y como este espectáculo se llama Reinas sin corona, consideramos que ella no necesita una corona para ser una reina. Estamos agradecidos de que tenga la humildad de los grandes al venir a un espectáculo del under”, expresó Grudke.
El director también destacó sus cualidades artísticas: "Cualidades que la convierten en una reina indiscutida del escenario”. Así, la artista volvió a ser celebrada, esta vez en un espacio alternativo que unió figuras del under con referentes del teatro nacional.
El homenaje se dio en paralelo a la polémica por Extasis. Según contó Santiago Flores en Los profesionales de siempre (El Nueve), la imitadora “no se manifestó en contra del discurso homofóbico del presidente Javier Milei".
Qué le dijo Javier Milei a Moria Casán en el misterioso llamado posterior a la entrevista con Fátima Florez
La Mañana con Moria (El Trece) volvió a dar que hablar, esta vez por un dato inesperado que generó sorpresa en todo el estudio. La panelista Naza Di Serio expuso a la conductora y reveló que Javier Milei se había puesto en contacto con ella después de la entrevista que le realizó a su expareja, Fátima Florez.
"Te llamaron mucho por la de Fátima y yo sé del riñón, del corazón, del hígado, de todo el cuerpo", disparó Di Serio, mientras Moria Casán reaccionaba: "Me llamó Tinelli, me llamó El Tirri, me llamaron todos".
La periodista insistió sin rodeos: "¿Nadie más te llamó? Tengo la información, yo lo sé, no me lo podés negar. ¿A vos te llamó el señor presidente de la nación Javier Milei por la nota de Fátima?".
En ese instante, María Fernanda Callejón metió un comentario filoso: "Si estabas con el Pato Galmarini al lado, se pudría todo". A lo que Moria contestó con naturalidad: "Se está enterando ahora porque no se lo dije".
La conductora eligió no esquivar la cuestión y terminó admitiendo el contacto con el presidente. "Pero por favor se recontra agradece. Alguien que te llama para felicitarse por el programa... además, yo tengo buena relación con Milei. Siempre nos hemos 'whatsppeado' hablando de la Cábala, él también la practica", explicó la One.
Cuando Di Serio le preguntó por qué no lo había mencionado antes, Moria aclaró: "Y pero fue la semana pasada después de lo de Fátima".
Luego, detalló cómo fue el intercambio: "Se sintió muy halagado, me dijo: 'Hiciste una entrevista extraordinaria, cálida, amorosa, de lo mejor a Fátima. Me agradeció él'".