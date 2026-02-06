La consagración menos pensada para Fátima Florez tras el escándalo en Mar del Plata

El homenaje se dio en paralelo a la polémica por Extasis. Según contó Santiago Flores en Los profesionales de siempre (El Nueve), la imitadora “no se manifestó en contra del discurso homofóbico del presidente Javier Milei".

Fátima Florez

Fátima Florez

Qué le dijo Javier Milei a Moria Casán en el misterioso llamado posterior a la entrevista con Fátima Florez

La Mañana con Moria (El Trece) volvió a dar que hablar, esta vez por un dato inesperado que generó sorpresa en todo el estudio. La panelista Naza Di Serio expuso a la conductora y reveló que Javier Milei se había puesto en contacto con ella después de la entrevista que le realizó a su expareja, Fátima Florez.

"Te llamaron mucho por la de Fátima y yo sé del riñón, del corazón, del hígado, de todo el cuerpo", disparó Di Serio, mientras Moria Casán reaccionaba: "Me llamó Tinelli, me llamó El Tirri, me llamaron todos".

La periodista insistió sin rodeos: "¿Nadie más te llamó? Tengo la información, yo lo sé, no me lo podés negar. ¿A vos te llamó el señor presidente de la nación Javier Milei por la nota de Fátima?".

En ese instante, María Fernanda Callejón metió un comentario filoso: "Si estabas con el Pato Galmarini al lado, se pudría todo". A lo que Moria contestó con naturalidad: "Se está enterando ahora porque no se lo dije".

La conductora eligió no esquivar la cuestión y terminó admitiendo el contacto con el presidente. "Pero por favor se recontra agradece. Alguien que te llama para felicitarse por el programa... además, yo tengo buena relación con Milei. Siempre nos hemos 'whatsppeado' hablando de la Cábala, él también la practica", explicó la One.

Cuando Di Serio le preguntó por qué no lo había mencionado antes, Moria aclaró: "Y pero fue la semana pasada después de lo de Fátima".

Luego, detalló cómo fue el intercambio: "Se sintió muy halagado, me dijo: 'Hiciste una entrevista extraordinaria, cálida, amorosa, de lo mejor a Fátima. Me agradeció él'".