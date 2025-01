Alerta en Gran Hermano: expulsan a una jugadora por quebrar las reglas

"Último momento en Gran Hermano. Hay expulsión!", anunció Santiago del Moro, a horas de salir al aire al frente de una nueva gala de Gran Hermano 2024.

"Se le terminó la paciencia al Big. Hoy se expulsa a una jugadora por la puerta giratoria. Antes de comenzar con todo el juego de la noche", completó el conductor.

En los últimos días, Gran Hermano se comunicó con la casa y hizo duras advertencias a los jugadores por conductas fuera de las reglas del programa. Al parecer, la expulsión es una decisión que tomó "El Big" tras dichas advertencias.

"Andate Jorge", el grito que provocó la indignación de Santiago del Moro en Gran Hermano 2024

Anoche, en la gala de nominación en Gran Hermano 2024, Santiago del Moro escuchó un grito en la tribuna que no dejó pasar y lo llevó a hacer un descargo al aire.

"Andate Jorge", expresó alguien en la tribuna, cuando fue el turno Luciana Martínez de ir al confesionario a votar.

"No me gustó una cosita... que gritaron algo cuando estaba nominando Luciana. No está bueno. Siempre vengan con onda a alentar por quien uno quiere.... faltar el respeto no está bueno", expresó.

Y remató: "Como siempre les digo, a los participantes le pueden gritar lo que quieran, pero con respeto. Atrás de cada participante hay un ser humano".