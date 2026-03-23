¿Tercera en discordia? Así fue el escándalo en la fiesta de la Selección que detonó la guerra entre Emilia con Antonela Roccuzzo y Tini

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"Antonella Roccuzzo también la dejó de seguir (a Emilia Mernes). ¿Por que le sacó los bailarines a la otra?", adelantaba el periodista. Y luego explicó dónde habría nacido el conflicto puntual con Mernes: "Fue una fiesta donde estaban solo los jugadores y sus parejas en 2023. Esto lo hablé personalmente con una de las mujere de los jugadores: no le gustó la actitud de Emilia Mernes en esta fiesta. La consideraron muy mirona".

"Provocativa", sugirió Marcela Tauro. Y el panelista explicó que no solo Emilia Mernes quedó marcada por esa actitud aquella noche sino que habría existido algún intercambio de mensajes con uno de los futbolistas: "Parece que mucho tiempo después se comentaron de unos mensajes entre Emilia y uno de los jugadore más importantes de la Selección".

Además, aseguró que Antonela Roccuzzo le abrió las puertas del grupo a Tini Stoessel aquella noche de festejo: "Vos ya sos una de las nuestras", le habría confiado la pareja de Messi a la cantante.

Ante este esscenario, la conductora de Infama se preguntó: "¿Por qué a Emilia Mernes dejaron de seguirla y le entran todos si Tini cuando empezó con Paul, Cami Homs estaba casada y embaraza? Fue un escándalo eso".

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El mensaje de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel por su cumpleaños en medio del escándalo con Emilia Mernes

Rodrigo De Paul sorprendió desde las redes sociales al dedicarle un mensaje lleno de amor a su novia Tini Stoessel por su cumpleaños número 29 en medio de la escalada del conflicto con la colega Emilia Mernes.

El futbolista eligió una serie de fotos que reflejan distintas etapas y momentos compartidos, desde postales más románticas hasta escenas simples del día a día, las cuales acompañó con palabras a puro sentimiento.

"Feliz cumpleaños a mi persona favorita. Brindo por tu inalcanzable tarea de ser todos los días alguien mejor, por tu valentía a superar miedos, por tus valores, por tu sensibilidad, por alegrarme la vida", indicó el futbolista de Inter Miami.

Y cerró bien enamorado: "Acá voy a estar siempre, porque hay lazos que van más allá de todo.. Aprendo, te admiro y sobre todo siento mucho orgullo por quien sos. Te amo, mi vida".