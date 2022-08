Alex Caniggia y Melody Luz enfrentaron rumores de embarazo: "Son cuatrillizos"

Embed

“Amor, me enteré por TikTok que estoy embarazada”, dice Melody en la publicación. A lo que el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia le constesta: "Mirá, que bueno. ¿Qué son? ¿Trillizos?”.

“Cuatrillizos creo yo. No sé, creo que nacen mañana me parece”, bromeó la ex figura de El hotel de los famosos, que dejó en claro no tienen intenciones de convertirse en madre.

Alex Caniggia y Melody Luz darán un paso muy importante en su relación

Alex Caniggia y Melody Luz se conocieron en pleno juego, durante su estadía en El hotel de los famosos (El Trece). Lo que parecía un romance pasajero se convirtió en una fuerte historia de amor.

La relación, que nació en el reality, se consolidó cuando las luces de las cámaras se apagaron. Ahora, el hijo El Pájaro Caniggia y Mariana Nannis y la bailarina van a dar un paso muy importante para formalizar su vínculo.

En una nota con Intrusos (América TV), Melody contó que se prepara para conocer a su suegra. "Me voy con Charlotte y Alex a Europa para conocer a Mariana", reveló la ex figura de El hotel de los famosos.

Melody precisó que tuvo una breve charla con la ex mujer de El Pájaro Caniggia. "Hablé con ella, pero muy poco", afirmó y, cuando le preguntaron sobre cómo cree que se llevará con la mediática, la joven acotó: "Creo que va a estar todo muy bien. Me parece que es un personaje porque Alex también lo es. Y es muy parecida a ella, por lo que él me dice".

Por último, la invitada aclaró que, pese a los rumores, mantiene un excelente trato con Charlotte. "Me llevo increíble. Muy bien. Nos hablamos por WhastAppa y nos contamos cosas", sentenció.