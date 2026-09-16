Nadie lo vio venir: Yipio recibió una especial propuesta en Gran Hermano antes de la gran final

Pero, fiel a su personalidad, Yipio no se quedó solamente con el romántico momento y rápidamente comenzó a pensar en los preparativos para cuando termine su participación en el reality: "Y más te vale que lo vayas organizando, porque cuando salga me quiero casar con La nueva escuela".

Así, en medio de la tensión y la expectativa por conocer quién se consagrará como la gran ganadora de Gran Hermano Generación Dorada, Yipio recibió una inesperada declaración de amor que convirtió su despedida de los seres queridos en uno de los momentos más especiales de la previa de la final.

¿Quién gana Gran Hermano?

A tan solo un día de la gran definición de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Ángel de Brito sorprendió en LAM (América TV) al dar detalles sobre cómo se está moviendo la votación y cómo varió el escenario entre las dos finalistas, Yipio y Solange Abraham.

Antes de compartir la información que había recibido, el conductor dejó en claro cuál era su preferencia personal. "Yo, ¿quién quiero que gane? Yo estoy inclinado por una de las dos participantes. Pero no es la información que tengo. Entre Yipio y Sol, me gustaría que gane Sol. Me gusta más como participante Sol, porque generó quilombo todo el tiempo, es irritante. A mí Yipio, la verdad, divina todo, pero no me causa ninguna gracia. Y el grupo de Yipio tampoco me gusta", confesó.

Más adelante, De Brito habló sobre la influencia que tienen los votos internacionales en este tipo de competencias, especialmente los de Uruguay. "Bueno, están votando los uruguayos que deciden sobre GH y sobre todo los realities con votación. Esto nos pasaba mucho en el Bailando también. Uruguay votaba, votaba Paraguay, votaban varios países, pero les gusta mucho votar en los concursos", explicó.

En ese marco, recordó que las últimas dos ediciones del reality tuvieron ganadores uruguayos, aunque aclaró que no se trató únicamente de un triunfo por el apoyo de ese país. El dato más fuerte llegó cuando reveló cómo estaba la votación en las últimas horas: según contó, Sol arrancó la recta final con una diferencia holgada, pero el panorama se modificó de manera abrupta. "Hasta ayer venía ganando full Sol. Sí. Comodísima. Lejos. Imbatible. Hoy cambió todo", aseguró.

Finalmente, el periodista remarcó que la definición sigue abierta y que ambas competidoras están en un escenario de igualdad. "La gente está votando. Igual tiene tiempo hasta mañana que se va a definir. Hoy las votaciones van empatadas", concluyó.