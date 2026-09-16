Nadie lo vio venir: Yipio recibió una especial propuesta en Gran Hermano antes de la gran final

A un día de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada(Telefe), las dos finalistas vivieron uno de los momentos más emotivos de su paso por el reality: recibieron la visita de sus seres queridos antes de enfrentarse a la definición.
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A horas de la definición de Gran Hermano Generación Dorada, Yipio recibió la visita de sus seres queridos y protagonizó un momento inolvidable.
A un día de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada(Telefe), las dos finalistas vivieron uno de los momentos más emotivos de su paso por el reality: recibieron la visita de sus seres queridos antes de enfrentarse a la definición.
En el caso de Yipio, la emoción fue todavía mayor. La jugadora uruguaya pudo reencontrarse con su hija Lara y con su pareja, 'Chocolatito', quienes llegaron a la casa para acompañarla en la recta final del certamen. Además, recibió a Andrea del Boca y La Maciel, dos de sus grandes compañeras dentro del juego.
El encuentro estuvo cargado de abrazos, emoción y palabras de cariño, pero antes de despedirse llegó una sorpresa que Yipio seguramente recordará para siempre.
Frente a las cámaras, Chocolatito decidió aprovechar el especial momento para hacerle una romántica propuesta de matrimonio. "Voy a aprovechar porque lo hice una vez, arriba de un show, y ahora sin anillo, pero enfrente de todas las cámaras y todas las personas, te quiero pedir si te querés casar conmigo", expresó el novio de la jugadora. La respuesta de Yipio no tardó en llegar. Visiblemente emocionada y sin ocultar su felicidad, la uruguaya aceptó la propuesta y gritó: "¡Acepto!".
Pero, fiel a su personalidad, Yipio no se quedó solamente con el romántico momento y rápidamente comenzó a pensar en los preparativos para cuando termine su participación en el reality: "Y más te vale que lo vayas organizando, porque cuando salga me quiero casar con La nueva escuela".
Así, en medio de la tensión y la expectativa por conocer quién se consagrará como la gran ganadora de Gran Hermano Generación Dorada, Yipio recibió una inesperada declaración de amor que convirtió su despedida de los seres queridos en uno de los momentos más especiales de la previa de la final.
A tan solo un día de la gran definición de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Ángel de Brito sorprendió en LAM (América TV) al dar detalles sobre cómo se está moviendo la votación y cómo varió el escenario entre las dos finalistas, Yipio y Solange Abraham.
Antes de compartir la información que había recibido, el conductor dejó en claro cuál era su preferencia personal. "Yo, ¿quién quiero que gane? Yo estoy inclinado por una de las dos participantes. Pero no es la información que tengo. Entre Yipio y Sol, me gustaría que gane Sol. Me gusta más como participante Sol, porque generó quilombo todo el tiempo, es irritante. A mí Yipio, la verdad, divina todo, pero no me causa ninguna gracia. Y el grupo de Yipio tampoco me gusta", confesó.
Más adelante, De Brito habló sobre la influencia que tienen los votos internacionales en este tipo de competencias, especialmente los de Uruguay. "Bueno, están votando los uruguayos que deciden sobre GH y sobre todo los realities con votación. Esto nos pasaba mucho en el Bailando también. Uruguay votaba, votaba Paraguay, votaban varios países, pero les gusta mucho votar en los concursos", explicó.
En ese marco, recordó que las últimas dos ediciones del reality tuvieron ganadores uruguayos, aunque aclaró que no se trató únicamente de un triunfo por el apoyo de ese país. El dato más fuerte llegó cuando reveló cómo estaba la votación en las últimas horas: según contó, Sol arrancó la recta final con una diferencia holgada, pero el panorama se modificó de manera abrupta. "Hasta ayer venía ganando full Sol. Sí. Comodísima. Lejos. Imbatible. Hoy cambió todo", aseguró.
Finalmente, el periodista remarcó que la definición sigue abierta y que ambas competidoras están en un escenario de igualdad. "La gente está votando. Igual tiene tiempo hasta mañana que se va a definir. Hoy las votaciones van empatadas", concluyó.