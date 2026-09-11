La dolorosa reacción de Cande Vetrano al enterarse de la infidelidad de Andrés Gil y Gime Accardi: "Está muy..."

Pero el dato más contundente tuvo que ver con la conversación que Cande habría mantenido directamente con Andrés para conocer la verdad.

“Hubo una charla en la que Cande le preguntó a Andrés y él desmintió todo, pero igualmente está muy afectada por esta situación”, aseguró Etchegoyen.

Con el tema nuevamente instalado, Gil habló públicamente durante el estreno de La Ratonera y reconoció que mantuvo conversaciones con las personas con las que consideraba que debía hacerlo, aunque evitó profundizar sobre los detalles íntimos.

La versión sobre la decisión que tomó Cande Vetrano

Pepe Ochoa aseguró además que Gil habría negado las versiones incluso frente a personas de su círculo cercano para evitar que la situación trascendiera.

“Era muy complicado. Cande elige perdonarlo, por eso siguen. Pero yo sé que Andrés hasta a los amigos del colegio les negaba todo esto, porque no quería que se filtre nada”, sostuvo el panelista.

En paralelo, Gimena Accardi había reconocido públicamente una infidelidad durante su relación con Nico Vázquez, aunque en aquel momento sostuvo que había sido con una persona ajena al medio y evitó revelar su identidad.

Ahora, las nuevas versiones volvieron a poner bajo la lupa aquel episodio y también el quiebre del vínculo entre quienes durante años compartieron una estrecha amistad. Gil reconoció que actualmente ya no existe relación entre ellos y dejó entrever que, después de todo lo ocurrido, cada uno eligió seguir por su lado.