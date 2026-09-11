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La dolorosa reacción de Cande Vetrano al enterarse de la infidelidad de Andrés Gil y Gime Accardi: "Está muy..."

Cande Vetrano atravesó un difícil momento al conocer las versiones que involucraban a su marido con Gimena Accardi y salió a la luz la fuerte charla que mantuvo con Andrés Gil.

11 sept 2026, 07:00
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La versión sobre un vínculo entre Andrés Gil y Gimena Accardi volvió a instalarse con fuerza y reflotó uno de los episodios más delicados alrededor de las separaciones de sus respectivas parejas. En ese contexto, resurgieron detalles sobre cómo habría reaccionado Cande Vetrano al enfrentar a su marido.

El tema volvió al centro de la escena luego de que Ángel de Brito asegurara en LAM que entre Gil y Accardi existió un vínculo. Pepe Ochoa aportó más información y recordó cómo se habría manejado la situación puertas adentro mientras Cande atravesaba un momento especialmente sensible, con su bebé recién nacido.

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Según las versiones que circularon en aquel momento, Vetrano decidió preservarse públicamente, aunque la situación habría generado una fuerte crisis dentro de su pareja.

Juan Etchegoyen había revelado por entonces el estado en el que se encontraba la actriz en medio de los rumores. “A mí me dicen que no sale de su casa hace días”, afirmó el periodista.

Pero el dato más contundente tuvo que ver con la conversación que Cande habría mantenido directamente con Andrés para conocer la verdad.

“Hubo una charla en la que Cande le preguntó a Andrés y él desmintió todo, pero igualmente está muy afectada por esta situación”, aseguró Etchegoyen.

Con el tema nuevamente instalado, Gil habló públicamente durante el estreno de La Ratonera y reconoció que mantuvo conversaciones con las personas con las que consideraba que debía hacerlo, aunque evitó profundizar sobre los detalles íntimos.

La versión sobre la decisión que tomó Cande Vetrano

Pepe Ochoa aseguró además que Gil habría negado las versiones incluso frente a personas de su círculo cercano para evitar que la situación trascendiera.

“Era muy complicado. Cande elige perdonarlo, por eso siguen. Pero yo sé que Andrés hasta a los amigos del colegio les negaba todo esto, porque no quería que se filtre nada”, sostuvo el panelista.

En paralelo, Gimena Accardi había reconocido públicamente una infidelidad durante su relación con Nico Vázquez, aunque en aquel momento sostuvo que había sido con una persona ajena al medio y evitó revelar su identidad.

Ahora, las nuevas versiones volvieron a poner bajo la lupa aquel episodio y también el quiebre del vínculo entre quienes durante años compartieron una estrecha amistad. Gil reconoció que actualmente ya no existe relación entre ellos y dejó entrever que, después de todo lo ocurrido, cada uno eligió seguir por su lado.

     

 

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