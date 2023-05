Anamá Ferreira se indignó, abandonó el estudio y renunció al programa de Pilar Smith: "¡Me hartaron!"

Embed

"Ustedes solo saben hablar de separaciones, de peleas, de gente que está mal vestida. Yo no puedo hablar de nada. Dije que Wanda estaba vestida de Versace y me dicen: '¿a quién le importa?'", exclamó Anamá.

En ese instante, la ex modelo agarró sus cosas, se fue del estudio y renunció. "¡Me hartaron! ¡Yo no trabajo así! ¡Me voy!", expresó. "Es una broma", le aclararon sus compañeros. De todos modos, la panelista no declinó en su actitud.

anama ferreira.jpg

Anamá Ferreira y Javier Milei protagonizaron el cruce menos pensado entre política y elogios

En pleno año presidencial, entre elogios y peleas, cada cual expresa su opinión, y cuando los famosos hablan de algún candidato, siempre sin noticia. Tal es el caso de Anamá Ferreira quien, inesperadamente, se cruzó con Javier Milei en las redes.

La empresaria brasileña, a través de su cuenta de Twitter, le manifestó todo su apoyo al líder de La Libertad Avanza, y le dedicó un mensaje bastante inesperado.

"Hola @JMilei mi voto es para vos !!!", expresó, dejando en claro su posición política, y cómo decidirá en las urnas en las elecciones de octubre 2023 para que se defina el presidente de todos los argentinos.

Como es su costumbre, entre mediático y político, Javier Milei le respondió a la ex modelo que hoy tiene una agencia de modelos: "VAAAAAAAAMOOOOOO", le dijo, y el tweet se volvió viral, como era de esperar.