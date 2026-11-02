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La misteriosa foto y reaparición de Emanuel Ortega tras la separación de Julieta Prandi

El cantante Emanuel Ortega compartió una particular imagen en las redes tras el posteo de su ex Julieta Prandi mostrando su viaje a las playas de Brasil.

2 nov 2026, 09:35
La misteriosa foto y reaparición de Emanuel Ortega tras la separación de Julieta Prandi
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La misteriosa foto y reaparición de Emanuel Ortega tras la separación de Julieta Prandi
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Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron en medio de un gran escándalo a menos de un mes de casarse por civil. La noticia del final de la pareja sorprendió a todo el mundo del espectáculo después del posteo de la modelo del lunes feriado del 12 de octubre donde anunciaba su separación.

Lo cierto es que después de un tiempo de silencio, el cantante decidió romper el silencio desde su cuenta en Instagram con una particular y misteriosa imagen.

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El fin de semana, el artista optó por subir la imagen de un paisaje en un día a puro sol y a cielo abierto donde se veían árboles, flores y palmeras, en un contexto que transmite un estado de paz ante la belleza de la naturaleza.

Emanuel Ortega compartió la foto desde sus historias y optó por no agregar ni una palabra aunque acompañó el posteo con la canción First of the wek (El primero de la semana) de Patrick Sweany.

Se trata de uno de los primeros posteos virtuales de Ortega tras conocerse de su separación de Prandi, quien justamente el fin de semana posteó varias imágenes de lo que fue su reciente viaje a las playas de Brasil acompañada de un amigo.

"Y en algún rincón del mundo, siempre existe Río. Obrigado Brasil. Gracias amigo por estar siempre a mi lado", reflexionó la modelo tras el viaje donde buscó unos días de desconexión tras confirmar el final de su matrimonio.

Según explicó la propia Julieta Prandi, esos días de vacaciones ya estaban estipulados desde hace tiempo y estaban vinculados a la escapada que iba a hacer con Emanuel Ortega tras dar el sí, algo que finalmente no sucedió por la sorpresiva separación.

El detalle que sorprendió en las fotos de Julieta Prandi en sus vacaciones en Brasil

Julieta Prandi compartió imágenes de la intimidad de su viaje a Brasil junto a su amigo Sebastián Waizer, a pocos días de anunciar su separación de Emanuel Ortega.

La modelo eligió Río de Janeiro como destino para desconectarse de la exposición mediática y compartir momentos junto a uno de sus amigos más cercanos, quien la acompañó durante esta escapada.

A través de su cuenta de Instagram, Julieta publicó un álbum de fotografías y videos de su viaje, acompañado de un mensaje que reflejó sus sensaciones en esta nueva etapa personal.

"Y en algún rincón del mundo, siempre existe Río. Obrigado Brasil. Gracias amigo por estar siempre a mi lado", escribió, dedicándole unas palabras especiales a quien estuvo a su lado durante estos días.

En las imágenes, la conductora mostró distintos momentos de su estadía en tierras brasileñas, desde paseos por la reconocida zona de Ipanema hasta almuerzos, atardeceres frente al mar y algunas postales personales.

Un detalle que llamó la atención fue la expresión seria que mantuvo en buena parte de las fotografías. Recién en una postal en blanco y negro frente al mar, se la pudo ver con una leve sonrisa.

Además, optó por desactivar los comentarios en la publicación para evitar cualquier tipo de reflexión de los seguidores en medio del especial momento que atraviesa por la reciente separación.

     

 

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