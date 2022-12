Andrés Nara habló sin filtros sobre la relación de Wanda y L-Gante: "Él me gusta porque..."

"Nunca tuve la mejor relación con él, no tengo nada en contra y lo voy a respetar siempre porque es el padre de mis nietas, pero es eso solo, no es más que eso", añadió.

Ante la consulta sobre si le gustaría que L-Gante sea su yerno, no lo dudó: "Si ella lo elige, por algo será. Es muy inteligente, es un pibe con muchos códigos, de barrio, y a mi me gusta ese tipo de relación y de gente", dijo

"Me gusta este muchacho L-Gante, me gusta como se maneja, porque tiene códigos. Ella lo quiso elegir", aseguró entre risas luego de que el panel de Intrusos le diga que L-Gante no "icardea", haciendo referencia a la histórica traición del futbolista a Maxi López.

Andrés Nara se reencontró con Wanda luego de años de distancia

El pasado 9 de diciembre, Wanda Nara celebró su cumpleaños número 36 en Buenos Aires y el fin de semana sorprendió con una serie de fotos inesperadas: se volvió a encontrar con su papá, Andrés Nara, tras varios años sin verse y declaraciones cruzadas en público.

La mediática se reencontró con su papá Andrés y posaron para una foto familiar donde también estaban los pequeños Valentino, Constantino, Benedicto, Isabella y Francesca.

La íntima fiesta de cumpleaños fue sin la presencia de Mauro Icardi ni de L-Gante pero sí la rubia se reunió con su padre, después de años sin mostrarse juntos en público.

"Nara-Lopez-icardi- En Buenos Aires", precisó Wanda en su posteo de Instagram con las fotos del encuentro familiar. Andrés se mostró feliz y sonriente al volver a ver a su hija y sus nietos después de mucho tiempo.